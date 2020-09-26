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Страшная трагедия: Яценюк прокомментировал крушение самолета в Харьковской области

26 сентября, 13:45

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Политик подчеркнул важность объективного расследования трагедии

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк выразил соболезнования родным и близким погибших в результате крушения самолета Ан-26 в Харьковской области.

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Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook

"Страшная трагедия. 26 молодых жизней. Наши ребята, наши защитники. Сознание отказывается принимать это горе", - написал Яценюк.

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Также он отметил, что очень важно объективно и как можно быстрее расследовать обстоятельства трагедии.

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Как известно, самолет Ан-26 разбился вечером 25 сентября под Чугуевом в Харьковской области. На борту находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. Спасатели на месте крушения уже завершили поиск тел погибших.

Сейчас на месте трагедии работают психологи. Они помогают семьям погибших преодолеть боль утраты.

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крушение самолет Арсений Яценюк харьковская область авиакатастрофа
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