Стратегические бомбардировщики США вошли в воздушное пространство Украины

Бомбардировщики США снова пролетели над Украиной в сопровождении украинских истребителей.

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Об этом сообщает в Facebook командование Воздушных сил ВСУ.

"Сегодня, 23 сентября, пара В-52H вошла в воздушное пространство Украины. Стратегические бомбардировщики США сопровождают истребители Су-27 и МиГ-29 бригад тактической авиации Воздушных сил ВС Украины", – говорится в сообщении.

Военные отметили, что американские пилоты в интеграции с украинскими истребителями создают возможности коллективной обороны и оказывают США, странам НАТО и ключевым партнерам Альянса стратегические и операционные возможности для сдерживания страны-агрессора.

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"Американские партнеры Украины в очередной раз демонстрируют всестороннюю поддержку нашего государства на международной арене в сфере безопасности", – подчеркнули в командовании Воздушных сил.

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Как сообщали новости "Сегодня", в начале сентября над Одессой летали американские B-52 в сопровождении украинских истребителей. Они вошли в воздушное пространство Украины со стороны Польши, а позже пролетели над Азовским морем.

Также мы писали, как три B-52 пощекотали нервы России в Крыму, оккупанты даже подняли 8 истребителей. Стратегические бомбардировщики несколько раз ложились на боевой курс.

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