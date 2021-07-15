Стратегический приоритет: Венедиктова с генпрокурором Латвии обсудила вопросы коррупции

Также Венедиктова и Грунскене говорили о преступлениях, которые совершены в условиях вооруженного конфликта

Венедиктова в рамках рабочего визита в Вильнюс встретилась с генпрокурором Литвы / Фото: коллаж "Сегодня"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в рамках рабочего визита в Вильнюс провела встречу с Генеральным прокурором Литовской Республики Нидой Грунскене. Собеседники обсудили сотрудничество между странами в вопросах противодействия коррупции, что актуально для обеих стран.

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Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Развитие антикоррупционных органов и их функционирование пока наш стратегический приоритет. Уже почти год наша страна ожидает избрания руководителя Специализированной актикорупцийнои прокуратуры, должна вывести борьбу с этим явлением на качественно новый уровень. Дополнительные инструменты может дать и обмен опытом и совместные мероприятия с литовскими коллегами, поэтому мы всегда готовы объединять усилия", – отметила Венедиктова.

Фото: Офис Генпрокурора

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Также обсудили выявление и возвращение незаконно присвоенных активов и преступления, совершенные в условиях вооруженного конфликта.

Фото: Офис Генпрокурора

"Сейчас в Литве заблокирована часть состояния бывшего премьер-министра Украины. Для нас принципиально сделать все, чтобы украденное у нашего государства было ему возвращено. Мы готовы к координации действий на международном уровне, чтобы в свое время скрытые за рубежом миллионы, вернулись в Украину", – сказала генпрокурор.

Реклама Фото: Офис Генпрокурора

Фото: Офис Генпрокурора

Ранее мы сообщали, что в четверг, 1 июля, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и генпрокурор Эстонии Андрес Пармас подписали меморандум о взаимопонимании между Офисом генерального прокурора и Государственной прокуратурой Эстонской Республики.