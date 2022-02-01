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Стрельба в Днепре: Гордон заявил, что оправдает солдата, если узнает об издевательствах над ним (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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1 февраля, 22:56
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Журналист отметил, что в произошедшем виновата "советская система"
Дмитрий Гордон считает, что часть 3021 в которой служил Рябчук, надо проверить/Коллаж: "Сегодня"
Дмитрий Гордон считает, что часть 3021 в которой служил Рябчук, надо проверить/Коллаж: "Сегодня"

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что следствие должно четко разобраться с инцидентом, который произошел 27 января в Днепре. Тогда солдат воинской части 3021 Национальной гвардии Украины Артемий Рябчук расстрелял 4 своих сослуживцев и гражданскую женщину. Журналист считает, что необходимо обязательно разобраться, что происходит в части, где служил стрелок.

Об этом он заявил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

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Что сказал гордон?

"Говорят о том, что в этой части (3021 – Ред.) и не только в этой, и не только в Нацгвардии Украины, но и в ряде формирований Вооруженных сил, происходили постоянные поборы денег с военнослужащих, призванных на срочную службу. Говорят о том, что это были системные поборы, которые производили сержанты и прапорщики. Деньги, которые ежемесячно брались у солдат, они распределялись в таком соотношении, чтобы доходило до командования частей. Я говорю об этом совершенно открыто, я никого не боюсь. Я считаю, что нужно обязательно с этим разобраться, это похоже не правду. Этой гадостью пронизана и русская армия, и русская гвардия, и не исключаю, что украинская. Это все отрыжки проклятой "советской системы". Это все дедовщина, которая была еще в Советском Союзе. Я думаю, что с того времени мало что изменилось. Надо тщательно все проверить. Следует проверить сигналы о том, что в этой части издевались над новобранцами. Нужно проверить, что в этой части были убийства и самоубийства. Вот просто все проверить и поведать об этом обществу. Я не оправдываю этого парня, но если этого парня довели до таких действий, то такая статья — доведение до подобных действий, до убийства. Мы не должны быть однобокими", — сказал Дмитрий Гордон.

Журналист отметил, что оправдает Рябчука, если узнает, что он совершил кровавую бойню из-за регулярных издевательств со стороны сослуживцев.

"Если я узнаю, что какой-то солдат, будь то в России или у нас, взял автомат и расстрелял тех, кто над ним издевался, — я оправдываю этого солдата. Не надо издеваться над людьми", — подчеркнул Гордон.

Что известно о трагедии

  • Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
  • Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.
  • На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.
  • Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения. По данным силовиков, он родом из Одесской области.
  • Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".
  • После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.
  • Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.
  • Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение.
  • В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемый будет содержаться в СИЗО.

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