Стрельбы Javelin и обед в столовой: Зеленский побывал на "Широком Лане" (фото, видео)

На полигоне возведен новый военный городок по стандартам НАТО, а стреляли там из американского оружия и летали турецкие беспилотники

Зеленский побывал у военных. Коллаж "Сегодня"

Пока в Киеве тренируются резервисты теробороны, на юге проходят масштабные учения ВСУ, который посетил президент Владимир Зеленский. Он приехал на полигон "Широкий Лан" в Николаевской области и посмотрел военные маневры.

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Об этом сообщили в ОПУ.

Подразделения противовоздушной обороны показали президенту, как отражают нападение противника с воздуха, а армейская авиация поддержала наземные силы и обеспечила высадку десанта. В маневрах были задействованы истребители, штурмовики, беспилотники (в частности, турецкие Bayraktar TB2). Военные также отстрелялись из ракетных комплексов и артиллерии.

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Бойцы ВСУ успешно провели стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Javelin, "Стугна", "Корсар" по бронированным объектам "противника", а одна из механизированных бригад показала, как освобождает населенный пункт от диверсантов.

В деле Javelin. Фото: president.gov.ua

После этого Зеленский осмотрел новый военный городок на "Широком Лане", который построен по стандартам НАТО и рассчитан на 2500 человек. Он побывал в казарме, на спортплощадке, в столовой и даже отобедал с солдатами.

Военный городок на "ШирЛане". Фото: president.gov.ua

Военные учения в Украине

Украина продолжает череду военных учений. В начале июля закончились учения Sea Breeze, а в конце месяца проходили маневры "Три меча-2021" с участием военных Польши, Литвы и США.

Также украинские военные регулярно проводят учения вблизи оккупированного Крыма, причем с тяжелым вооружением вроде "Смерчей" и тактических ракетных комплексов "Точка-У".

Украина готовится к возможному полномасштабному нападению России, угроза которого каждый год возрастает к сентябрю, поскольку в этот период Россия и Беларусь проводят вблизи Украины масштабные учения "Запад".

Как сообщали новости "Сегодня", Россия сегодня начала крупные учения в Крыму и вблизи границ Украины. Россияне задействуют большое количество авиации и кораблей, в том числе Черноморский флот вблизи Украины.

А недавно Россия перебросила в Беларусь войска вблизи Украины. Российские военные прибыли в Брест, который находится относительно недалеко от украинской границы и очень близко к Польше.