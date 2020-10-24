Студента, осквернившего памятник Героям Небесной Сотни, отчислили из университета

Студент Илларион Борисенко, осквернивший мемориал Небесной Сотни в Киеве, отчислен из Государственного университета телекоммуникаций.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко,

"Студент Борисенко И. О., тот самый, что осквернил памятник Героям Небесной Сотни, справив на него нужду, приказом ректора Государственного Университета Телекоммуникаций Владимира Толубко – номер 03-88 ст. от 23.10.2020, отчислен из Университета", – написал Геращенко.

Как сообщалось, ночью 22 октября молодой человек справил естественную нужду у народного мемориала с портретами Героев Небесной Сотни в Киеве. Позже его задержали.

Ранее мы писали, что мужчина справил нужду в неположенном месте и попал в больницу – на Русановке драка закончилась стрельбой.

А вандалы осквернили древнейший памятник Киева – "Софию Киевскую".

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