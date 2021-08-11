Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Студентов и школьников снова ждет "дистанционка"? Шкарлет назвал главное условие

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
11 августа, 13:35
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В стране уже вакцинированы 35-37% работников из сферы образования, но это недостаточный показатель для очного обучения
Выйдут ли школьники на учебу 1 сентября. Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Выйдут ли школьники на учебу 1 сентября. Фото: REUTERS/Eric Gaillard

В Украине введут дистанционное обучение в школах и университетах в том случае, если будет менее 80% вакцинированных педагогического или научно-педагогического коллектива. Все остальное зависит от ситуации в регионе и соблюдения правил карантина.

Реклама

Об этом эксклюзивно рассказал "Сегодня" министр образования Сергей Шкарлет.

Читайте также:

Шкарлет объяснил, что есть педсовет заведений, который считает вакцинированных педагогов. И есть постановление, в котором указано, в каком случае дети и студенты смогут учиться офлайн.

По словам министра, в стране вакцинированы 35-37% работников из сферы образования.

"Безусловно, есть Киевская область – это 90% провакцинированных. Житомирская, например, – примерно 60%. В Волынской – меньше 10%. Мы выступаем активно в отношении пользы вакцинации и преимуществ вакцинации", – сказал он.

Реклама

При этом Шкарлет подчеркнул, что никакого принудительной вакцинации не будет, как и потери работы в случае отказа от прививки.

"Университеты – проще. Студенты – это совершеннолетние люди. Поэтому вакцинация студентов и преподавателей университетов намного лучше продвигается", – добавил министр.

Чем отличается "дистанционка" от обычной учебы?

В Минобразовании обратили внимание на такие отличия:

  • содержание образования и количество часов не сокращается, но уроки не нужно проводить по прежнему графику;
  • учителя обязательно уделяют внимание упражнениям для глаз и осанки учеников;
  • уроки проводят с помощью онлайн-платформ Skype, Zoom или других;
  • текущее и тематическое оценивание результатов обучения проводится дистанционно.

Также читайте другие новости по теме:

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Больше новостей
Украина: главное
День Независимости Украины 2021
Больше новостей
погода
Донбасс
Запад
Одесса
Днепр
Харьков
Крым
Срочно

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять