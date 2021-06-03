Студенты из Алжира использовали обучение в украинском вузе для миграции в ЕС (фото)

Миграционная служба отменила их виды на жительство в Украине – семеро иностранцев должны покинуть территорию Украины

В Киеве разоблачили семерых иностранцев, прибывших в Украину из Алжира, якобы на обучение в одном из вузов. На самом деле они хотели незаконно попасть из Украины в Евросоюз.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отметим, что четырех из обнаруженных лжестудентов ранее задерживали за нарушение украинско-румынской границы. Сейчас их поместили в пункт временного пребывания иностранцев.

"Касательно них сотрудниками Госпогранслужбы было принято решение о принудительном возвращении домой с запретом въезда в Украину, а Миграционной службой был отменен вид на жительство в Украине. Они должны были покинуть пределы нашей страны до 1 июня, но не сделали этого", – говорится в сообщении.

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В отношении еще трех других фигурантов представители Департамента миграционной полиции подготовили представление на отмену вида на жительство в Украине. Они должны будут покинуть Украину.

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Сейчас продолжаются следственные действия.

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Ранее мы сообщали, что в Украине появилась электронная платформа для набора иностранных студентов в украинские высшие учебные заведения. Е-платформа позволит иностранному абитуриенту создать собственный электронный кабинет