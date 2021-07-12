Суд арестовал генерала Павловского, но он может выйти за полмиллиарда

Сам подозреваемый в хищениях в оборонке в шоке от суммы залога, которую назначил суд – будет подавать апелляцию

Генерал Игорь Павловский. Коллаж "Сегодня"

Печерский районный суд Киева разрешил арестовать бывшего замминистра обороны генерала Игоря Павловского, но с возможностью внести залог в несколько сотен миллионов гривен. Его подозревают в хищениях в оборонной сфере.

Об этом сообщает BBC Украина.

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Стоит отметить, что меру пресечения Павловскому избирали всю прошлую неделю, и каждый день заседания переносили. Но сегодня решение было принято: арест сроком на два месяца с возможностью внести залог в размере 500 миллионов гривен.

Сам Павловский заявил журналистам, что у него нет таких денег, чтобы выйти на свободу, и будет подавать апелляцию на решение Печерского суда.

Как известно, следствие установило, что Павловский и экс-директор департамента Минобороны Андрей Араптанов в сговоре с бывшим первым заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей для армии по ценам, которые существенно превышали предусмотренные бюджетом. Производителем и поставщиком этих транспортных средств выступила компания "Богдан Моторс", по версии следствия, аффилированная с Гладковским. В результате государство незаконно переплатило этой компании 17,44 млн грн.

Теперь досудебное расследование по делу завершено – 2 июля обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу.

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Также Павловский фигурирует еще в одном коррупционном деле. 11 октября 2017 года Национальное антикоррупционное бюро задержало замминистра обороны и директора департамента госзакупок Минобороны по подозрению в растрате более 149 млн грн госсредств при закупке топлива.