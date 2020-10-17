Напавшему на участника АТО в Киеве избрали меру пресечения

После нападения подозреваемый не позволял никому подойти к раненому мужчине

Мужчине, который в Киеве тяжело ранил ножом волонтера партии "УДАРа" и участника АТО, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Подозреваемый будет находиться в Киевском следственном изоляторе. Срок действия постановления продлится до 12 декабря этого года. Меру пресечения суд избрал по ходатайству Киевской местной прокуратуры №9.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии "Украинской Правде" сообщила, что подозреваемый не признает свою вину, однако есть свидетели того, как после нападения подозреваемый не позволял никому подойти к раненому и оказать ему помощь, угрожая снова применить нож.

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Напомним, состояние волонтера – участника АТО, на которого в среду вечером в Соломенском районе напал вооруженный человек, – стабильное.

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Недавно в центре Киева мужчина угрожал ножом журналистам – правоохранители его задержали.

А в Чернигове ранее напали на коммунальщика – мужчину несколько раз ударили ножом.

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