Суд избрал меру пресечения экс-главе "Укрбуда" Максиму Микитасю

Экс-главе "Укрбуда" Максиму Микитасю Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей на 2 месяца по подозрению в заказе похищения столичного адвоката.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.
Напомним, 30 декабря суд собрался для рассмотрения меры пресечения для экс-нардепа, однако Микитась не явился и заседание переносили на пару часов. Сам подозреваемый объяснял это тем, что его не уведомили о судебном заседании. Под вечер он таки явился туда, но меру пресечения так и не избрали – защита заявила об отводе судьи.
Также мы писали, что после того как подозреваемый Максим Микитась покинул сегодня суд, судья приняла решение о принудительном приводе экс-нардепа на судебное заседание для избрания ему меры пресечения.
Как сообщали новости "Сегодня", 29 декабря Нацполиция уведомила Микитася о подозрении в заказе похищения юриста. Исполнителей похищения задержали и удалось выяснить, кто за этим стоит.
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