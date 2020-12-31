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Суд избрал меру пресечения экс-главе "Укрбуда" Максиму Микитасю

31 декабря, 22:30

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения

Экс-главе "Укрбуда" Максиму Микитасю Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей на 2 месяца по подозрению в заказе похищения столичного адвоката.

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Об этом сообщает "Интерфакс".

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

Напомним, 30 декабря суд собрался для рассмотрения меры пресечения для экс-нардепа, однако Микитась не явился и заседание переносили на пару часов. Сам подозреваемый объяснял это тем, что его не уведомили о судебном заседании. Под вечер он таки явился туда, но меру пресечения так и не избрали – защита заявила об отводе судьи.

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Также мы писали, что после того как подозреваемый Максим Микитась покинул сегодня суд, судья приняла решение о принудительном приводе экс-нардепа на судебное заседание для избрания ему меры пресечения.

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Как сообщали новости "Сегодня", 29 декабря Нацполиция уведомила Микитася о подозрении в заказе похищения юриста. Исполнителей похищения задержали и удалось выяснить, кто за этим стоит.

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