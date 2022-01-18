Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚨 Суд над Порошенко 😡 Кибератака против Украины 🔔 Угроза войны с Россией 🌊 Крещение-2022
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Суд над Порошенко и "дистанционка" в школах — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 января, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Порошенко не избрали меру пресечения, а в двух школах Украины ввели дистанционное обучение
Избрание меры пресечения Порошенко перенесли, а в двух областях Украины вынуждены ввести дистанционное обучение в школах/Коллаж: "Сегодня"
Избрание меры пресечения Порошенко перенесли, а в двух областях Украины вынуждены ввести дистанционное обучение в школах/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Печерский суд перенес решение по делу Порошенко

Печерский районный суд Киева 17 января не смог выбрать меру пресечения для пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, который подозревается в государственной измене в "угольном деле". Вынесение решения по делу Порошенко перенесли на 19 января 14:00.

Реклама

Порошенко не избрали меру пресечения/Коллаж: "Сегодня"
Порошенко не избрали меру пресечения/Коллаж: "Сегодня"

В Украине сократят список профессий с обязательным воинским учетом для женщин

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Министерство обороны сократить перечень профессий с обязательным воинским учетом для женщин. Он считает недостаточно обоснованным и слишком широким новый список специальностей и профессий, согласно которым женщин берут на воинский учет.

Зеленский призвал Минобороны сократить перечень профессий с обязательным военным учетом/Коллаж: "Сегодня"
Зеленский призвал Минобороны сократить перечень профессий с обязательным военным учетом/Коллаж: "Сегодня"

Реклама

Санкций не будет? США и ЕС отказались от самого жесткого наказания для Путина

Вариант отключения России от международной платежной системы SWIFT, если произойдет полномасштабное вторжение России в Украину, больше не рассматривается США и Европейским Союзом.

Отключение России от SWIFT является очень деликатным вопросом/Коллаж: "Сегодня"
Отключение России от SWIFT является очень деликатным вопросом/Коллаж: "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

В двух городах Украины школы перевели на "дистанционку" из-за частых угроз "минирования"

В Николаеве и Черкассах местные власти приняли решение перевести учащихся некоторых школ на дистанционное обучение. Это связано из-за постоянных угроз "минирования" учебных заведений.

Реклама

На какой срок ввели "дистанционку" — неизвестно/Коллаж: "Сегодня"
На какой срок ввели "дистанционку" — неизвестно/Коллаж: "Сегодня"

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В аэропорту "Киев" встречают Порошенко – он выступает перед сторонниками Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак В Киеве заминировали станцию метро Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Киев вечером застыл в пробках: где не проехать (карта) Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
17 января. Мухаммед Али. Ровно 80 лет назад родился Кассиус Клей – американский боксер, один из самых выдающихся мировых спортсменов, известный как Мухаммед Али…
На встречу с героем!
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов
Окунаться в прорубь — не значит «смыть грехи»?
Почему это миф?
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

55 088

заболело за неделю в Украине

+96%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.12

Российский рубль (₽)

0.3668

Евро (€)

32.06

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять