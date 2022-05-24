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Суд назначил стороннику "русского мира" Бандеру в наказание

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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24 мая, 15:37
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Парня обязали выучить песню, гимн и прочитать две книги
Суд заставил обвиняемого выучить песню про Бандеру
Суд заставил обвиняемого выучить песню про Бандеру / Фото: Коллаж: Сегодня

Судья обязал 19-летнего парня выучить наизусть песню "Батько наш — Бандера, Україна — мати". Парня обвинили в распространении российской пропаганды. Об этом сообщил председатель Кировоградского областного совета Сергей Шульга, передает Telegram-канал "Украина 24".

Суд проходил в Кропивницком над парнем из Харькова, который с началом российского вторжения переехал в Кировоградскую область и стал в соцсетях агитировать за "русский мир".

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Суд постановил, что теперь юноша должен выучить наизусть:

  • гимн Украины;
  • раздел Конституции о территориальном устройстве;
  • песню "Батько наш – Бандера, Україна – мати";
  • стихотворение Владимира Сосюры "Любіть Україну".

Также для закрепления юноша обязан прочесть повесть Гоголя "Тарас Бульба" и роман Димарова "И будут люди".

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Кристина Дмитренко - 22-летняя биатлонистка, чемпионка Юношеских Олимпийских игр, в рядах Нацгвардии защищает Украину от российских оккупантов. “Пусть я временно и сменила винтовку для биатлона на автомат, но какое бы оружие ни было в моих руках, нахожусь я на соревнованиях или в армии – буду стоять до конца. А стрелять я умею!” - говорит чемпионка.
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