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Суд оправдал судью, освободившую подозреваемого в убийствах на Майдане командира "Беркута"

26 августа, 21:21

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Прокурор просил для судьи 7 лет лишения свободы

Шевченковский районный суд Киева вынес оправдательный приговор судье Печерского районного суда города Киева, которая в 2014 году освободила из-под стражи бывшего командира роты спецподразделения "Беркут", подозреваемого в убийстве активистов Євромайдана, который затем сбежал из-под домашнего ареста. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

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Другим своим решением судья отменила постановление прокурора об отказе в удовлетворении ходатайства адвоката о закрытии уголовного производства, обязав прокурора удовлетворить его.

Как сообщает "Украинская правда", речь идет о судье Печерского райсуда Киева Светлане Волковой, которую обвиняют в вынесении незаконного решения об освобождении из-под стражи бывшего командира спецроты "Беркута" Дмитрия Садовника. В 2016 году Верховная Рада уволила ее с должности, а в 2019-м она восстановилась в ней.

Во время дебатов в суде прокурор просил суд назначить обвиняемой наказание в виде 7 лет лишения свободы.

"По результатам судебного рассмотрения Шевченковский районный суд Киева пришел к выводу об отсутствии в действиях судьи состава инкриминируемых уголовных правонарушений", – рассказали в прокуратуре.

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Прокуратура с таким решением не согласна и готовит апелляционную жалобу.

Ранее мы сообщали, что следователи Государственного бюро расследований будут вести специальное досудебное расследование в отношении сбежавшего из-под домашнего ареста бывшего командира роты спецназа полка "Беркут" Дмитрия Садовника.

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Беркут судья Садовник расстрелы на Майдане
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