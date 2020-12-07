Суд оставил Антоненко за решеткой

"Рифмастер" остается за решеткой почти год

Киевский апелляционный суд, который рассматривал жалобу адвокатов Андрея Антоненко ("Рифмастера"), который является обвиняемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, оставил ему меру пресечения без изменений.

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Напомним, 21 октября Шевченковский райсуд Киева оставил волонтера и музыканта Андрея Антоненко под стражей еще на 60 дней, т.е. до 19 декабря 2020 года. После этого под зданием суда начались столкновения активистов и правоохранителей.

Также напомним, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса", военную медсестру Яну Дугарь и супружескую пару добровольцев Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

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Напомним, полиция опубликовала SMS и разговоры Андрея Антоненко о мине и видео ее изъятия. Перед обыском в квартире подозреваемый Антоненко попросил брата жены вынести из квартиры мину. Боеприпас изъяли в офисном помещении, расположенном на первом этаже дома, где жил Андрей Антоненко вместе с женой и ее братом.

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Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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