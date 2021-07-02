Суд оставил в силе пожизненный приговор Алексею Пукачу за убийство Гонгадзе

Слева на снимке Алексей Пукач, справа - Георгий Гонгадзе. Фото: коллаж "Сегодня"

Кассационный уголовный суд отказался отменять пожизненный приговор экс-главе уголовного розыска МВД Алексею Пукачу за убийство журналиста Георгия Гонгадзе и назначать повторное рассмотрение дела в апелляционном суде.

Реклама

Об этом сообщает издание "Ґрати".

Алексей Пукач и дальше продолжит отбывать пожизненное заключение. Обжалованию приговор не подлежит.

"Мы добивались смягчения приговора в связи с тем, что в действиях моего подзащитного не было умысла. А также потому что смерть наступила не от его действий", – объяснил позицию защиты адвокат Пукача Григорий Демиленко.

Напомним, что бывшего главу департамента уголовного розыска МВД Печерский районный суд Киева 29 января 2013 года признал виновным в умышленном убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Реклама

Читайте также: США напомнили Украине об убийствах Гонгадзе и Шеремета

Суд приговорил Пукача к пожизненному лишению свободы, лишил его звания генерал-лейтенанта МВД, обязал выплатить 500 тысяч гривен в качестве компенсации морального ущерба Мирославе Гонгадзе и ее с Георгием дочерям.

Как известно, Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу в Киевской области был обнаружен обезглавленный труп. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа, которые, по заявлению Генпрокуратуры, принадлежали журналисту. Датой смерти журналиста считается 17 сентября 2000 года. В марте 2016 года прошли похороны Гонгадзе на территории Церкви Николая Набережного.