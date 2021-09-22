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Суд освободил от уголовной ответственности антимайдановца "Топаза"

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
22 сентября, 12:08
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Кромского освободили от уголовной ответственности из-за истечения сроков давности
Следствие считало Кромского причастным к групповому похищению и пыткам, но с момента их совершения истекли сроки давности. Коллаж: "Сегодня"
Следствие считало Кромского причастным к групповому похищению и пыткам, но с момента их совершения истекли сроки давности. Коллаж: "Сегодня"

Дарницкий районный суд Киева освободил Гната Кромского по прозвищу "Топаз" от уголовной ответственности, закрыв дело.

Об этом рассказал его адвокат Александр Шадрин в комментарии УНН.

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Шадрин подтвердил журналисту УНН, что суд освободил Кромского от уголовной ответственности, закрыв дело из-за истечения сроков давности.

Кромскому инкриминировали ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. За такое преступление предусмотрено наказание до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Речь идет о похищении Владислава Иваненко, которого "титушки" ошибочно приняли за активиста Майдана. Его похитили 21 января 2014 года возле станции метро "Почайна". Иваненко вывезли в лес, пытали и требовали "признаний" об источниках финансирования Евромайдана. Впоследствии "титушки" его отпустили.

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Напомним, что харьковчанин Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Стал известен по позывному "Топаз" после появления в сети Интернет видео, снятого в лагере "Антимайдана". Съемка обрывается после того, как на автора видео нападают "титушки" и он несколько раз взывает о помощи к сопровождающему его Кромскому: "Топаз, дай команду!".

Кромской также был осужден за участие в событиях так называемой "русской весны" в Харькове весной 2014 года, — операции, целью которой было создать основу для введения российских войск в регион.

Задержание Гната Кромского

Ранее мы сообщали, что 20 октября, на одной из станций Харьковского метрополитена, правоохранители задержали Кромского.

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Во время проверки 34-летнего мужчины по информационной базе Нацполиции установлено, что он разыскивается Селидовским отделением полиции Донецкой области с 17 октября 2020 года за совершение ряда преступлений, предусмотренных:

  • ч. 4 ст. 187 (разбой);
  • ч.3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством);
  • ч.3 ст. 262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением);
  • ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Однако уже сегодня суд пошел навстречу Кромскому, освободив его от уголовной ответственности и закрыв дело.

Напомним, что крымских татар уже отпустили: резонансное задержание под зданием ФСБ в Симферополе.

Также напомним, что задержанного в Беларуси украинца отпустили.

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