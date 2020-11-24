Суд отпустил всех "харьковских робингудов", со стрельбой напавших на автобус

Суд изменил меру пресечения еще шестерым подозреваемым в нападении на автобус с активистами в Харьковской области.
Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко сообщает Укринформ.
Всего же суд изменил меры пресечения – с содержания под стражей без права внесения залога на круглосуточный домашний арест – пятнадцати подозреваемым.
Об изменении меры пресечения в отношении всех подозреваемых ходатайствовала прокуратура – учитывая то, что в ходе следствия состоялась переквалификация дела: 15 задержанным уже не инкриминируется статья "покушение на убийство".
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Напомним, 27 августа под Харьковом из травматического оружия расстреляли автобус с пассажирами, в результате чего были ранены два человека.
Полиция задержала злоумышленников, напавших на автобус. Как рассказал советник министра внутренних дел, на трассе Киев – Харьков произошел конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил.
Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика:
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