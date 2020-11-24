Українська
$ 28,37
33,76
  1. Последние новости Украины

Суд отпустил всех "харьковских робингудов", со стрельбой напавших на автобус

24 ноября, 20:42

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

15 задержанным уже не инкриминируется статья "покушение на убийство"

Суд изменил меру пресечения еще шестерым подозреваемым в нападении на автобус с активистами в Харьковской области.

Реклама

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко сообщает Укринформ.

Всего же суд изменил меры пресечения – с содержания под стражей без права внесения залога на круглосуточный домашний арест – пятнадцати подозреваемым.

Об изменении меры пресечения в отношении всех подозреваемых ходатайствовала прокуратура – учитывая то, что в ходе следствия состоялась переквалификация дела: 15 задержанным уже не инкриминируется статья "покушение на убийство".

Читайте также: "Было около 50 человек": пострадавший в обстреле автобуса под Харьковом рассказал о пережитом (видео)

В тренде
Преступление ради мечты: как угоняют маршрутки, троллейбусы и даже тракторы
Реклама

Напомним, 27 августа под Харьковом из травматического оружия расстреляли автобус с пассажирами, в результате чего были ранены два человека.

Полиция задержала злоумышленников, напавших на автобус. Как рассказал советник министра внутренних дел, на трассе Киев – Харьков произошел конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика:

Видео: Х.Салтовка/Telegram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

избиение стрельба харьковская область автобусы титушки нападение
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Одним повысят, а у других отберут вовсе. Что будет с пенсиями в 2021 году
Одним повысят, а у других отберут вовсе. Что будет с пенсиями в 2021 годуФинансы
Мелкий бизнес боится: 14 главных мифов о кассовых аппаратах для ФОПов
Мелкий бизнес боится: 14 главных мифов о кассовых аппаратах для ФОПовБизнес
"Зачем вам Донецк и Луганск?". Богдан обратился к Путину с просьбойПолитика
Страсти по
Страсти по "Антонову": за предприятие сцепились "Укроборонпром" и новое министерствоЭкономика
Тотальный локдаун к Новому году. Названы две возможные даты
Тотальный локдаун к Новому году. Названы две возможные датыУкраина
Какая ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг Степанова
Какая ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг СтепановаУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять