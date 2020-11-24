Суд отпустил всех "харьковских робингудов", со стрельбой напавших на автобус

15 задержанным уже не инкриминируется статья "покушение на убийство"

Суд изменил меру пресечения еще шестерым подозреваемым в нападении на автобус с активистами в Харьковской области.

Реклама

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко сообщает Укринформ.

Всего же суд изменил меры пресечения – с содержания под стражей без права внесения залога на круглосуточный домашний арест – пятнадцати подозреваемым.

Об изменении меры пресечения в отношении всех подозреваемых ходатайствовала прокуратура – учитывая то, что в ходе следствия состоялась переквалификация дела: 15 задержанным уже не инкриминируется статья "покушение на убийство".

Читайте также: "Было около 50 человек": пострадавший в обстреле автобуса под Харьковом рассказал о пережитом (видео)

Реклама

Напомним, 27 августа под Харьковом из травматического оружия расстреляли автобус с пассажирами, в результате чего были ранены два человека.

Полиция задержала злоумышленников, напавших на автобус. Как рассказал советник министра внутренних дел, на трассе Киев – Харьков произошел конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика:

Видео: Х.Салтовка/Telegram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама