Суд по делу Шеремета и масштабным хищениям в "Укркосмосе" – анонсы СЕГОДНЯ

Сегодня планируется заседание по делу в отношении бывшего директора госпредприятия "Укркосмос" и его внештатного советника

В пятницу, 30 апреля, должен состояться суд по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, а также заседание в деле о диктаторских законах 16 января 2014 года. Что еще запланировано на сегодня в Украине – смотрите в нашей подборке анонсов.

Украина

Реклама

Шевченковский райсуд

8:30 – заседание в деле о событиях 18.02.2014 г. (применение силы в отношении протестующих, выплата "Беркуту" незаконного вознаграждения). Запланировано исследование доказательств. – заседание в деле о событиях 18.02.2014 г. (применение силы в отношении протестующих,незаконного вознаграждения). Запланировано исследование доказательств.

11:00 – заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Каждое судебное заседание по данному делу сопровождается организацией массовых акций протеста у здания суда, во время которых нарушается общественный порядок, происходят драки, повреждается имущество и т.п., говорится в сообщении.

Печерский райсуд

9:00 – заседание в деле о диктаторских законах 16 января 2014 года. Бывшие народные депутаты обвиняются в злоупотреблении служебным положением и фальсификации результатов голосования во время пленарного заседания Верховной Рады Украины.

Высший антикоррупционный суд

14:00 – заседание по делу в отношении бывшего директора госпредприятия "Укркосмос" и его внештатного советника, которые обвиняются в хищении более 8 млн долларов, предоставленных канадской государственной финансовой институцией для изготовления, вывода на орбиту и запуска Национального спутника "Лыбидь". – заседание по делу в отношениии его внештатного советника, которые обвиняются в хищении более 8 млн долларов, предоставленных канадской государственной финансовой институцией для изготовления, вывода на орбиту и запуска Национального спутника "Лыбидь".

Также сайт "Сегодня" собрал самые важные новости ночи, которые вы могли пропустить.