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Суд по делу Шеремета и масштабным хищениям в "Укркосмосе" – анонсы СЕГОДНЯ

30 апреля, 07:08

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Сегодня планируется заседание по делу в отношении бывшего директора госпредприятия "Укркосмос" и его внештатного советника

В пятницу, 30 апреля, должен состояться суд по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, а также заседание в деле о диктаторских законах 16 января 2014 года. Что еще запланировано на сегодня в Украине – смотрите в нашей подборке анонсов.

Украина

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Шевченковский райсуд

  • 8:30 – заседание в деле о событиях 18.02.2014 г. (применение силы в отношении протестующих, выплата "Беркуту" незаконного вознаграждения). Запланировано исследование доказательств.
  • 11:00 – заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Каждое судебное заседание по данному делу сопровождается организацией массовых акций протеста у здания суда, во время которых нарушается общественный порядок, происходят драки, повреждается имущество и т.п., говорится в сообщении.

Печерский райсуд

В тренде
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  • 9:00 – заседание в деле о диктаторских законах 16 января 2014 года. Бывшие народные депутаты обвиняются в злоупотреблении служебным положением и фальсификации результатов голосования во время пленарного заседания Верховной Рады Украины.

Высший антикоррупционный суд

  • 14:00 – заседание по делу в отношении бывшего директора госпредприятия "Укркосмос" и его внештатного советника, которые обвиняются в хищении более 8 млн долларов, предоставленных канадской государственной финансовой институцией для изготовления, вывода на орбиту и запуска Национального спутника "Лыбидь".

Также сайт "Сегодня" собрал самые важные новости ночи, которые вы могли пропустить.

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