Суд по катастрофе АН-26 отказался арестовать командующего Воздушных сил Дроздова

Печерский суд Киева по катастрофе самолета Ан-26, вследствие которой погибли 26 военнослужащих, отпустил под личное обязательство командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова, отказав в удовлетворении ходатайства прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте.

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Об этом сообщает hromadske.

По данным следствия, Дроздов в 2018 году утвердил временный курс для летчиков, где указывалась возможность курсантам 5-го курса в двух упражнениях выполнять полеты конвейером на самолетах Ан-26, но это решение не было утверждено заводом производителем.

Следователи считают, что Дроздов создал ложное представление военнослужащих в Харьковской области о легальном и безопасное использование полетов конвейером у курсантов.

Прокуратура также заявила, что некоторые решения Дроздова привели к тому, что на борту находилась большее количество курсантов.

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Напомним, 22 декабря Печерский суд Киева по катастрофе самолета Ан-26 под Харьковом взял под стражу руководителя полетов воинской части А-4104 Александра Жука и командира военной части в Чугуеве Вячеслава Глазунова- обоих на два месяца, без права внесения залога.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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