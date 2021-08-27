Суд по Януковичу и музыкальный фестиваль в Киеве – анонсы СЕГОДНЯ

Антикоррупционный суд рассмотрит очередное ходатайство об аресте президента-беглеца Януковича, а в Софии Киевской начнется фестивать

Суд над Януковичем и фестиваль в Софии Киевской / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы собрали все самые важные предстоящие события 27 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".

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12:30 – брифинг представителя Министерства обороны Украины об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил (пресс-центр Минобороны, Воздухофлотский пр., 6).

– брифинг представителя Министерства обороны Украины об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил (пресс-центр Минобороны, Воздухофлотский пр., 6). Высший антикоррупционный суд, продолжит рассмотрение ходатайства об аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Открытие фестиваля Bouquet Kyiv Stage в "Софии Киевской" (27 августа – 3 сентября). Детали.

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