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Суд по Януковичу и музыкальный фестиваль в Киеве – анонсы СЕГОДНЯ

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
27 августа, 07:00
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Антикоррупционный суд рассмотрит очередное ходатайство об аресте президента-беглеца Януковича, а в Софии Киевской начнется фестивать
Суд над Януковичем и фестиваль в Софии Киевской
Суд над Януковичем и фестиваль в Софии Киевской / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы собрали все самые важные предстоящие события 27 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

  • 12:30 – брифинг представителя Министерства обороны Украины об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил (пресс-центр Минобороны, Воздухофлотский пр., 6).
  • Высший антикоррупционный суд, продолжит рассмотрение ходатайства об аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича.
  • Открытие фестиваля Bouquet Kyiv Stage в "Софии Киевской" (27 августа – 3 сентября). Детали.
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Закарпатская область

  • Продолжении серии региональных форумов "Органическая Украина 2021". Мероприятия проводятся с целью усиления политического диалога на местном, региональном и национальном уровнях для содействия развитию органического производства. Участие бесплатное при условии предварительной регистрации по ссылке.

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