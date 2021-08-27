Суд по Януковичу и музыкальный фестиваль в Киеве – анонсы СЕГОДНЯ

Суд над Януковичем и фестиваль в Софии Киевской / Фото: Коллаж: Сегодня
Мы собрали все самые важные предстоящие события 27 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".
Украина
- 12:30 – брифинг представителя Министерства обороны Украины об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил (пресс-центр Минобороны, Воздухофлотский пр., 6).
- Высший антикоррупционный суд, продолжит рассмотрение ходатайства об аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича.
- Открытие фестиваля Bouquet Kyiv Stage в "Софии Киевской" (27 августа – 3 сентября). Детали.
Закарпатская область
- Продолжении серии региональных форумов "Органическая Украина 2021". Мероприятия проводятся с целью усиления политического диалога на местном, региональном и национальном уровнях для содействия развитию органического производства. Участие бесплатное при условии предварительной регистрации по ссылке.