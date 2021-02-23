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Суд приговорил Стерненко к 7 годам тюрьмы

23 февраля, 11:36

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Под стены суда пришли соратники активиста

23 февраля Приморский суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненко к 7 годам тюрьмы и конфискации имущества по делу о похищении.

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Об этом говорится на его странице в Facebook.

Суд констатировал, что Стерненко в составе организованной группы похитил человека и использовал против него оружие, без права на него.

Отягощающим обстоятельством суд посчитал тот факт, что Стерненко пошел на преступление из-за политических взглядов пострадавшего.

В чем обвинили Стерненко?

В 2015 году был похищен Сергей Щербич – руководитель отделения в Одессе одной из партий. Это произошло за несколько дней до того, как ему должны были дать мандат депутата одного из райсоветов области.

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Его вызвали на встречу и увезли с мешком на голове в неизвестном направлении. На месте депутата избивали, чтобы тот отказался от мандата.

По версии следствия, одним из похитителей был Сергей Стерненко.

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Что говорит активист: сам он называет дело сфабрикованным и отрицает причастность к этому делу.

24 мая 2018 года Стерненко сообщил, что на него напали возле его дома, а один из нападавших Иван Кузнецов погиб от удара ножом в живот. Тогда обвинений ему не предъявили, признав действия самообороной.

11 июня 2020 года ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Как заявили в СБУ, после нападения Стерненко догнал нападавшего и ранил, в результате чего тот скончался.

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Что говорит Стерненко: он спасал свою жизнь и не хотел никого убивать, только задержать нападавших.

К слову, после вынесения приговора под стены Приморского районного суда Одессы подтянулись соратники активиста Сергея Стерненко.

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Одесса суд приговор активист стерненко
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