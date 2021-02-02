Суд против украинского правописания: останутся ли "проєкт", "фавна" и "Атени"

Изменения в правописании могут перестать действовать через месяц, если решение суда не обжалуют

Лучшие ученые-языковеды со всей Украины пара лет разрабатывали изменения в правописании. Семиклассница из Херсона Юлия Пиргас просто обратилась в суд и он отменил все нововведения.

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Теперь у правительства меньше месяца, чтобы доказать, что изменения в правописании принимались законно. Защитит ли власть "проєкт","фавна" и "Атени", выяснял "Сегодня".

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Изменения в правописании хочет отменить школьница?

Чтобы понимать, что сейчас происходит вокруг правописания стоит немного вспомнить историю.

Это в данный момент слова "ирод", "проєкт","фавна" и "Атени" вызывают споры. Впрочем когда-то они использовались и эти слова есть в "Главных правилах украинского правописания", которые утвердила Академия наук Украины в 1919 году.

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С тех пор это правописание стало основой для дальнейших его изменений и поправок.

Более полное и уточненное правописание утвердили в 1928 на Всеукраинской конференции по правописанию в Харькове. Его еще называют Харьковским правописанием или "скрипниковским" от имени Николая Скрипника, который был тогда народным комиссаром образования.

Но в 1933 году это правописание запрещают и объявляют националистическим. Букву Ґ вообще изъяли из алфавита.

Тогда же в словаре подменяются слова на более приближенные к русскому. Большинство норм, к которым мы уже привыкли, внедрены в 1933-м.

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Что сделал Кабмин в 2019? Правительство вернуло незначительную часть норм правописания, которые действовали до 1933 года.

Однако большинство из них вариативные: хочешь говори "Афіни", а хочешь – "Атени". Так же "Гуллівер"- "Ґуллівер", "фавна"-"фауна", "ирій"-"ірій", "любови"-"любові".

Но правильно только "проєкт". Это слово через "є" долгое время выделялось из правил. Украинскому языку не свойственны две гласные подряд, а в иноязычных словах происходит йотирование: "феєрверк", "флаєр", "мозаїка", "лояльний", "рояль" и т. д."Проєкт" – это просто возвращение логики языку.

И еще "пів" стало отдельным словом, каковым и было до 1933.

Из нового – это феминитивы, которых раньше не было. Также не нужен дефис в словах иностранного происхождения: "мінісукня", "ексміністр" и "вебсайт".

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Кстати, такие слова "индик", "инший", "лямпа" – не возвращали в правописание. Интересно, что в 1999 году языковеды хотели это сделать и подготовили правописание, которое предусматривало эти слова и возвращало значительно большее количество норм из Харьковского правописания, чем нынешнее. Впрочем тогдашнее правительство его не утвердило.

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Что произошло? Суд отменил правописание?

Над всеми изменениями в языковые нормы работала Национальная комиссия по вопросам правописания. В нее вошли ученые-языковеды со всей Украины. Максим Стриха тогда был заместителем министра образования и науки, а также сопредседателем Комиссии.

Стриха убежден: суд не может отменить правописание, поскольку его принимали Комиссия и НАН Украины.

"С тех пор вступил в силу закон "О государственном языке" и был создан другой орган – Национальная комиссия по стандартам украинского языка, которая теперь на постоянной основе занимается вопросами правописания. Вчера я был участником заседания президиума Академии наук высшего образования, где было обращение с призывом к новому органу подтвердить своим решением силу правописания, который принято в 2018 году президиумом НАН Украины и коллегией Минобразования", – отмечает Стриха.

Ни к кому из членов Комиссии суд не обращался, а значит и не может отменить коллегиальное мнение ученых. К тому же Комиссия была создана Кабинетом министров. В 2019 году она завершила свою функцию.

В Национальной комиссии по стандартам государственного языка ничего не говорят, будет ли она подтверждать правописание своим решением. Однако отметили, что пока правописание остается в силе:

"К моменту, когда решение суда вступит в силу, постановление Кабинета Министров Украины "Вопросы украинского правописания" от 22 мая 2019 № 437 дейстувует и являются обязательным для выполнения на всей территории Украины "

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Сможет ли Кабмин отстоять правописание?

Суд отменил правописание из-за того, что правительство якобы не имел права его менять.

Адвокат, представляющий семиклассницу Юлию Пиргас, сообщил в Facebook, что вопросы правописания не в компетенции Кабмина.

Но пока решения суда нет в публичном доступе.

Удастся ли обжаловать решение суда о правописании? На момент, когда Кабмин утверждал постановление, то он оказался в ситуации, из-за которой временно не имел таких полномочий, говорит Александр Кудрявцев, адвокат и управляющий АБ "Александра Кудрявцева".

"28.02.2018 г.. КСУ признал неконституционным Закон Украины "Об основах государственной языковой политики". В то же время, Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" на момент принятия Кабмином спорного постановления еще не вступил в силу. Кроме этого, Законом Украины "О Кабинете Министров Украины" полномочий принимать правописание также не предоставлено. Таким образом, Кабмин на временно оказался в ситуации, когда не мог принимать решения по изменению правописания, но несмотря на это решение принял ", – говорит Кудрявцев.

Правительству следовало подождать пока Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступит в силу (то есть до 16.07.2019 г..) И действовать в соответствии с этим законом.

"Если суд установил нарушение процедуры принятия постановления Кабмином и такое нарушение прослеживается, то, по моему мнению, шансы у правительства невысокие, чтобы отстоять правописание", – добавляет Кудрявцев.

Сравниние украинского правописания

Из-за того, что до сих пор нет текста решения суда однозначно ответить, сможет Кабмин отстоять правописание нельзя.

Потому что с другой стороны Кабмин имел право утверждать новое правописание, уверена Лилия Кравцова, юрист юридической компании OMI LAW GROUP холдинга OMI GROUP.

"Полномочия КМУ определены в ст.116 Конституции Украины и Закона Украины "О Кабинете Министров Украины". Среди прочих направлений он обеспечивает соблюдение условий межнационального и полиэтнического развития, госполитики в области культуры, сохранение культурно-исторических памятников, всесторонней поддержки государственного языка по всей Украине. Таким образом, КМУ уполномочен на реализацию полномочий, путем возложения обязанностей и выдачи поручений министерствам и другим органам исполнительной власти", – говорит юрист.

Поскольку текст решения не обнародован, то пока не понятно, какие доказательства были предоставлены суду, на основании которых фактических обстоятельств было принято решение.

"Если не было процедурных нарушений и выхода за пределы полномочий при принятии КМУ решения о правописания, при условии предоставления надлежащих и допустимых доказательств КМУ – шансы выиграть правописание есть",- убеждена Лилия Кравцова.

Стоит отметить, что в Министерстве юстиции уже сообщили, что считают принятое решение незаконным и будут обжаловать его в апелляционной инстанции.

Даже если правописание отменят, то ничего не мешает его утвердить повторно. Для этого уже существуют Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

В 2019 12-летняя жительница Херсона Юлия Пиргас подала иск об отмене правописания. Аналогичный иск направила и ОО "Правовое государство".

Мать девочки утверждала, что "правительство, принимая изменения в правописания, действовало за пределами своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучение и грамотное использование".

Подробнее о том, что изменилось в украинском правописании – читайте в материале "Сегодня".

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