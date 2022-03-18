Суд разрешил арест Виктора Медведчука

Лычаковский районный суд Львова избрал политику Виктору Медведчуку меру пресечения — содержание под стражей. Об этом сообщает ГБР.
18 марта следственный судья удовлетворил ходатайство следователя ГБР об избрании меры пресечения в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины при отсутствии фигуранта.
Ранее следователи ГБР и прокуроры Офиса генерального прокурора приняли меры по международному розыску Виктора Медведчука.
Далее по теме
ГБР призывает украинцев, которым известно местонахождение Медведчука, сообщить об этом правоохранителям.
Дело Медведчука
- Народный депутат, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кума Путина Виктор Медведчук подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.
- На момент нападения России на Украину он должен был находиться под домашним арестом. Однако он пропал. При этом адвокат Медведчука продолжает уверять, что "клиент столицу не покинул", а всего лишь перебрался в безопасное место, о котором никто из правоохранителей не знает.
- В начале октября куму Путина сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций (т. н. "Л/ДНР").
- 12 октября суд назначил ему круглосуточный домашний арест до 7 декабря, хотя прокуроры просили отправить подозреваемого в СИЗО с возможностью внесения залога в 1 миллиард гривен. Адвокаты подозреваемого ранее говорили, что этот домашний арест продлили в середине ноября до 14 января.