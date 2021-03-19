Суд разрешил распространение книги Кипиани "Дело Василия Стуса"

Адвокат Медведчука не прибыл на заседание

Киевский апелляционный суд разрешил распространение книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", которую депутат Виктор Медведчук пытался запретить.

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О победе в суде сообщил автор книги Вахтанг Кипиани на своей странице в Facebook.

Соответствующее решение приняли на заседании в пятницу, 19 марта.

"Слава Украине! Мы выиграли дело", - коротко написал автор.

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Также Кипиани написал, что адвокат Медведчука Кириленко не прибыл на заседание. Коллегия судей решила проводить заседание без представителя истца, поскольку он был надлежащим образом уведомлен о дате суда.

"Решение в части запрета использования имени, решение в части запрета распространения тиража было отменено и отказано", — заявил судья.

Напомним, ранее Дарницкий районный суд Киева постановил из книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани удалить упоминание об истце, нардепе Викторе Медведчуке.

Автор книги Вахтанг Кипиани и представители издательства подали апелляцию и выиграли дело.

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