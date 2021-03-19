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Суд разрешил распространение книги Кипиани "Дело Василия Стуса"

19 марта, 13:37

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Адвокат Медведчука не прибыл на заседание

Киевский апелляционный суд разрешил распространение книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", которую депутат Виктор Медведчук пытался запретить.

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О победе в суде сообщил автор книги Вахтанг Кипиани на своей странице в Facebook.

Соответствующее решение приняли на заседании в пятницу, 19 марта.

"Слава Украине! Мы выиграли дело", - коротко написал автор.

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Также Кипиани написал, что адвокат Медведчука Кириленко не прибыл на заседание. Коллегия судей решила проводить заседание без представителя истца, поскольку он был надлежащим образом уведомлен о дате суда.

"Решение в части запрета использования имени, решение в части запрета распространения тиража было отменено и отказано", — заявил судья.

Напомним, ранее Дарницкий районный суд Киева постановил из книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани удалить упоминание об истце, нардепе Викторе Медведчуке.

Автор книги Вахтанг Кипиани и представители издательства подали апелляцию и выиграли дело.

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