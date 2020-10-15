Суд в Италии отверг важное "доказательство" вины Маркива

Суд Милана принял новое свидетельство в рамках апелляции на приговор украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву, который обвиняется в убийстве итальянского репортера на Донбассе. Одно из "доказательств" обвинения оказалось фейком.

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Об этом сообщает Укринформ.

Суд рассмотрел новую экспертизу аудиозаписи, на которой Маркив говорит об убийстве Андреа Рокелли – полная версия записи полностью опровергает слова прокурора.

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Ранее обвинение пыталось выставить вырванную из контекста фразу убили журналиста", которую украинец сказал в 2017 году сокамернику в СИЗО, в качестве признания им своей вины.

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Две недели назад судья согласился провести экспертизу его слов. И полный перевод его слов значит "в 2014 был убит итальянский репортер, и теперь вину хотят возложить на меня". Суд принял эту версию.

Напомним, что Андреа Рокелли погиб 24 мая 2014 года в результате артиллерийского обстрела в районе села Андреевка в Донецкой области. В 2017 году Виталий Маркив был арестован по прилету в Италию, куда он приехал навестить мать – его обвинили в причастности к гибели итальянца. А в прошлом году суд признал его виновным и приговорил к 24 годам лишения свободы.

Власти Украины настаивает на том, что в момент своей гибели Роккели находился на территории, подконтрольной ВСУ. Поэтому он погиб в результате атаки боевиков.

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