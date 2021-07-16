Українська
$ 27,29
32,24
  1. Последние новости Украины

Суд вынес приговор бывшему нардепу за "махинацию" с жильем – СМИ

16 июля 2021 12:30

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Бывший народный избранник также должен будет выплатить десятки тысяч гривен, хотя обманул государство почти на миллион

Александр Пресман. Фото: facebook.com/aleksandr.presman

Александр Пресман. Фото: facebook.com/aleksandr.presman

Высший антикоррупционный суд признал виновным бывшего народного депутата Александра Пресмана в получении незаконной компенсации за аренду жилья.

Реклама

Об этом сообщает телеграм-канал Fight Corruptor.

Суд приговорил экс-нардепа к условному лишению свободы сроком на 3 года, установив испытательный срок такой же продолжительности и запретил занимать госдолжности в течение года. Также он выплатит штраф в размере 17 тыс. грн и заплатит 23 тыс. грн расходов на проведение экспертиз по делу.

За что Пресман получил приговор

Не пропусти!
В тренде
Кулаком в лицо. В Раде подрались депутаты (видео)
Народных избранников утихомирили коллеги. Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат Рады VIII созыва Пресман получил более 928 тыс. грн компенсации за пользование гостиничным номером ГП "Гостиничный комплекс "Национальный" в период с ноября 2014 года по август 2019-го, хотя у него было свое жилье в центре Киева.

Реклама

По мнению следствия, тем самым экс-нардеп нанес существенный ущерб Управлению делами аппарата Верховной Рады. В мае 2020 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило ему о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением.

Напомним, в прошлом году Высший антикоррупционный суд приговорил условно к трем годам тюрьмы и выписал штраф экс-нардепу Александру Черненко за 582 430 грн незаконной компенсации за аренду жилья в Киеве .

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Когда уже в Украине спадет жара: синоптик назвала дату
Когда уже в Украине спадет жара: синоптик назвала дату "похолодания"Украина
Аваков отреагировал на свою отставку лишь двумя словами
Аваков отреагировал на свою отставку лишь двумя словамиУкраина
Аваков не пришел на работу, в МВД говорят –
Аваков не пришел на работу, в МВД говорят – "варит кашу"Украина
Аваков пойдет в мэры Харькова? В
Аваков пойдет в мэры Харькова? В "Слуге народа" готовы поддержать экс-министраУкраина
Пенсии военным и полицейским повысили – кто и какие доплаты получит
Пенсии военным и полицейским повысили – кто и какие доплаты получитЭкономика
Евро рухнул до минимума за 11 месяцев: курс валют НБУ
Евро рухнул до минимума за 11 месяцев: курс валют НБУФинансы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять