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Судьба НАТО после войны: версия дипломата Чалого

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9 марта, 02:36
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Альянсу все равно не избежать войны с Россией. Вопрос, будет ли Украина участвовать в ней
Война в Украине заставит сделать вывод об эффективности НАТО / Коллаж "Сегодня"
Война в Украине заставит сделать вывод об эффективности НАТО / Коллаж "Сегодня"

Североатлантический Альянс обречен на прямую войну с Россией. Москва в конечном итоге пойдет на провокацию.

Об этом рассказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24".

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Прогноз

"Большая вероятность того, что Россия спровоцирует столкновение с НАТО. Это не будет на земле, это может произойти в воздушном пространстве. Ну, например, Россия собьет 2-3 натовских самолета. И как отреагирует НАТО на прямое столкновение я не знаю. И вот в этот момент есть большая вероятность, что после украинско-российской войны НАТО развалится. Если, конечно, не сделает выводы буквально сейчас. Кто же в будущем для Европы прогарантирует безопасность? Не будет гаранта никакого ООН не может, НАТО тоже", — сделал заключение Чалый.

По мнению дипломата, внутри НАТО уже есть недовольство действиями Альянса. Мол, и Путин играет "в картинку", и НАТО играет "в картинку".

"Если НАТО решится вступить в открытую войну сейчас, НАТО будет иметь поддержку Украины. Если они будут оттягивать, то на момент столкновения они не найдут в своих странам таких же мотивированных народов. Опросы показывают, что наиболее готовые к войне это украинцы", — считает Чалый.

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Обстановка

  • Пока критика в адрес НАТО звучит в первую очередь из Киева. Это связано с нежеланием Альянса вводить над Украиной режим "закрытое небо", что потребовали уже почти все регионы нашей страны.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к НАТО с просьбой о передаче боевой авиации и средств ПВО. Такие шаги он назвал возможной альтернативой, которая могла бы заменить требование закрыть небо над Украиной.
  • США дали зеленый свет НАТО на поставку истребителей Украине – заявление Блинкена.

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