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Судьи дружно ушли в отпуск: обвиняемые в похищении Луценко и Вербицкого вышли из СИЗО

8 августа 2021 8:40

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Им инкриминировали участие в преступной организации и совершение преступления

Обвиняемые Иван Новотный и Сергей Мысливый. Коллаж: "Сегодня"

Обвиняемые Иван Новотный и Сергей Мысливый. Коллаж: "Сегодня"

Из СИЗО вышли подозреваемые по делу похищения активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого – Иван Новотный и Сергей Мысливый. Они были розыске и задержаны в марте 2020 года.

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Как сообщила журналистка Ольга Худецкая в Facebook, судьи по делу похищения ушли в отпуск.

"Судьи по делу похищения, пыток Игоря Луценко и Юрия Вербицкого решили сходит дружно в отпуск именно тогда, когда заканчивался мера в двух обвиняемых – Сергея Мисливого и Ивана Новотного", – написала она.

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У Наватного срок меры пресечения истек ночью 8 августа, а Мысливый получил новое подозрение от ГБР и прокуроров. Однако суд должен решить, брать ли его под стражу по новому подозрению.

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Напомним, в январе 2014 года с территории Алексндровской больницы в Киеве похитили активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Их вывезли за город, а после пыток бросили в лесу. От полученных травм умер Юрий Вербицкий.

Ранее мы сообщали, что в Киеве будут судить бывшего милиционера за вывоз сотрудников "черной роты" "Беркута" и уничтожения их табельного оружия. Уже направлено обвинительное заключение.

Кроме того, в суд направили обвинительный акт по поводу четырех бывших беркутовцев, которых подозревают в избиении активистов Евромайдана 30 ноября 2013 года.

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