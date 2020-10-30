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Судьи КСУ вынесли решение, исходя из личных мотивов – министр юстиции

30 октября, 22:25

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

У судей КСУ были личные мотивы для принятия решений. У них также был конфликт и с НАЗК.

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Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Судьи пытались защитить себя, поэтому они двигались быстро, оперативно, несмотря на трудности, которые возникали. То есть судьи начали выносить решения исходя из личных мотивов. Судьи начали злоупотреблять властью, так как они взяли на себя полномочия Верховной Рады, сказав, что уголовное ответственность за недостоверность декларирования существуют чрезмерной " – сказал Малюська.

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Он отметил, что именно парламент должен это решать, и должен ли человек нести уголовную ответственность.

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