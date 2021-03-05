Суды грозят забастовкой: нет чернил и бумаги, сотрудники массово увольняются

Пока власти анонсируют создание "Суда в смартфоне", судьи жалуются, что едва могут выжить. Как удалось выяснить "Сегодня", за последнее время многие суды из-за недофинансирования не могут отправлять корреспонденцию участникам процессов, а также выплачивать зарплату сотрудникам аппарата. Сами судьи получают зарплату исправно, поскольку финансируются по другим статьям. Все эти проблемы напрямую влияют на каждого человека, который сейчас обращается в суд или же обратится вскоре.

Картриджи принтеров закончились еще год назад

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В Высшем совете правосудия мы выяснили, что за последнее время проблем образовалось настолько много, что было решено составить интерактивную карту, на которой обозначены суды с самыми кричащими проблемами. Одно из последних сообщений – это случай в Новомосковском горрайсуде Днепропетровской области. Здесь заявили, что из-за безденежья образовался дефицит самого необходимого.

"С июня 2020 года не осуществляется заправка картриджей для принтеров. По состоянию на день обращения закончился запас почтовых марок, а исчерпание офисной бумаги и других канцелярских ресурсов прогнозируется уже в марте. Указанное делает невозможным полноценно выполнять задания, возложенные законом. С учетом вышеизложенного сообщаю, что работа Новомосковского горрайонного суда практически парализована", – сообщил Высшему совету правосудия глава суда Виталий Лила.

Еще в одном суде, Третьем апелляционном административном (Днепр), также заявили о колоссальных проблемах и привели ряд цифр.

"Сложилась критическая ситуация с почтовыми отправлениями, – сообщил глава этого суда Анатолий Коршун. – Из-за отсутствия почтовых марок суд не имеет возможности уведомлять стороны о дате рассмотрения дела, отправлять процессуальные документы и судебные решения. Как результат, рассмотрение дел существенно затягивается, что приводит к нарушению права на доступ к правосудию".

По его словам, из-за всего этого суд получает большое количество жалоб от участников процесса – люди, заплатив судебной сбор, не получают от суда необходимых документов. Порой из-за того, что в суде нет бумаги.

"Минимальная потребность средств на отправку почтовой корреспонденции на 2021 год составляет 3,5 млн грн., а утверждено – 1,8 млн грн. Утверждено 266 тыс. грн. на покупку бумаги и канцтоваров при минимальной потребности 600 тыс. грн. Если ситуация не исправится, то суд может прекратить рассмотрение дел по объективным причинам – из-за невозможности уведомлять стороны о времени и адресе проведения заседаний, из-за отсутствия в достаточном количестве бумаги, из-за возможного прекращения газоснабжения и электроснабжения".

Здания судов не отапливаются и не запираются

Незадолго до этого, в комментарии для "Сегодня" замглавы ВСП Алексей Маловацкий сообщал, что нынешней зимой судьи сетовали на низкую температуру в помещениях, неработающие замки в дверях и подтопления зданий судов. Как оказалась, похожая ситуация наблюдается и в судах столицы, и в судах других городов-миллионников.

"Все эти проблемы чреваты ограничением доступа к правосудию. Такая ситуация с недофинансированием, какая есть сейчас, – такого не было ни разу за время независимости Украины, это надо решать, – говорит столичный адвокат Евгений Солодко. – Что касается документооборота, то мы постарались перевести его в электронную платформу. Но первичный контакт с судами все равно осуществляется с помощью бумажных документов. Да, есть система "Электронный суд", но она часто зависает".

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Его коллега из Харькова, адвокат Лариса Матвеева, говорит, что с последствиями недофинансирования судов столкнулась буквально вчера.

"У меня вчера было заседание в Ленинском райсуде Харькова, и я стала свидетельницей последствий недофинансирования судов. Женщина подошла к сотруднику суда и попросила выдать ей необходимые документы. В ответ услышала такое от него: пять человек уволились, в ближайшее время собираются еще несколько. Женщине предложили подойти через две недели, если еще хоть кто-то останется работать", – рассказала нам Лариса Матвеева.

Мы разыскали и тех, кто подавал иск в суд и также столкнулся с проблемами.

"Я подавал иск в суд, борясь за свое наследство. За два года судебных разбирательств никаких уведомлений о дате рассмотрения мне не приходило, поэтому всю информацию отслеживал на сайте "Судова влада", время от времени звонил в канцелярию, уточняя информацию", – рассказал нам киевлянин Анатолий Крахмальников.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чернигове судья уснул прямо во время заседания.

Также сообщалось, как будет работать система "Суд в смартфоне". Подробности – в сюжете.

Видео: Сегодня

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