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Судья Чаус пропал из базы Интерпола. В МВД отреагировали

12 октября, 14:21

Денис Беспалов Денис Беспалов

Беглец остается в розыске

Исчезновение карточки украинского экс-судьи Николая Чауса из базы Интепола не означает, что украинские правоохранители прекратили розыск беглеца.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как сообщается, экс-судья еще в январе 2020 года обратился в Комиссию по контролю файлов Интерпола с ходатайством о прекращении розыска.

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На время рассмотрения обращения комиссия, согласно процедуре, с 18 сентября 2020 временно приостановила доступ к информации о розыске Николая Чауса.

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Чаус был известен тем, что вел уголовные дела против участников Евромайдана, а также бизнесмена Юрия Иванющенко и экс-главы партии "УКРОП" Геннадия Корбана.

Чаус был объявлен в международный розыск в 2016 году. Согласно последним сообщениям СМИ, он скрывается в Молдове.

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