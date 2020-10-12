Судья Чаус пропал из базы Интерпола. В МВД отреагировали

Исчезновение карточки украинского экс-судьи Николая Чауса из базы Интепола не означает, что украинские правоохранители прекратили розыск беглеца.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Как сообщается, экс-судья еще в январе 2020 года обратился в Комиссию по контролю файлов Интерпола с ходатайством о прекращении розыска.
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На время рассмотрения обращения комиссия, согласно процедуре, с 18 сентября 2020 временно приостановила доступ к информации о розыске Николая Чауса.
Чаус был известен тем, что вел уголовные дела против участников Евромайдана, а также бизнесмена Юрия Иванющенко и экс-главы партии "УКРОП" Геннадия Корбана.
Чаус был объявлен в международный розыск в 2016 году. Согласно последним сообщениям СМИ, он скрывается в Молдове.
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