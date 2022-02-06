Сухо и малооблачно: погода в Украине 6 февраля

На западе стране днем ​​прогнозируется мокрый снег

В течение дня осадки в виде мокрого снега возможны в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской и Волынской областях. Коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 6 февраля, на большей части Украины будет сохраняться преимущественно сухая и малооблачная погода.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Погода в регионах

В течение дня осадки в виде мокрого снега возможны в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской и Волынской областях. Температура воздуха ночью составит от -1 до +1 градуса. Днем прогнозируется оттепель 3-5 градусов выше нуля. Также синоптики предупреждают о возможном гололеде на дорогах.

На западе стране днем ​​прогнозируется мокрый снег, температура будет колебаться от +2 °C до +5 °C, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

На севере Украины в течение суток осадки не ожидаются, дневная температура будет колебаться около +4 °C.

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Мокрого снега стоит ждать в воскресенье в Луганской и Донецкой областях. Кроме того, в этих регионах ночью ожидаются сильные морозы до -8 градусов. На Крымском полуострове до +5 °C.

Днем мокрый снег прогнозируется в Луганской и Донецкой областях. Температура выше нуля – от +1 °C до +3 °C.

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Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил. Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.