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Сухо и солнечно. Синоптик порадовала осенним прогнозом на пятницу

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
2 сентября, 18:47
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Диденко прогнозирует порывистый, сильный ветер
В этот день осадков не предвидится / Фото: коллаж "Сегодня"
В этот день осадков не предвидится / Фото: коллаж "Сегодня"

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в пятницу, 3 сентября, солнечную и по-осеннему теплую погоду. В этот день осадков не предвидится.

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Об этом она написала в Facebook.

Ближайшей ночью предполагается +5 +10 градусов, в течение дня завтра +14 +19 градусов, на юге до +20 +22 градусов.

Фото: facebook.com/tala.didenko
Фото: facebook.com/tala.didenko

Ветер Диденко прогнозирует с северо-запада, на Севере, Востоке, в Центре и на Юге Украины он еще удержится порывистым, до сильного.

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В Киеве 3 сентября будет солнечно, ветрено и прохладно. Ночью 5 + 8 градусов, днем +15 + 18 градусов.

Фото: facebook.com/tala.didenko
Фото: facebook.com/tala.didenko

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Народный синоптик Леонид Горбань рассказал "Сегодня", что в начале сентября нас ждет еще 10 дней лета, но позже начнутся дожди и похолодает.

Приятными будут первые четыре-пять дней месяца: погода – как в середине августа, солнечно, местами небольшие дожди, температура днем до 25 градусов тепла. Вторая пятиденка окажется дождевой, но теплой, также до +25 в отдельные дни – самая грибная погода.

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После 10 числа дожди прекратятся, антициклон принесет ясную, но холодную погоду – днем не выше +18, ночью – около пяти градусов тепла.

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