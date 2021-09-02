Сухо и солнечно. Синоптик порадовала осенним прогнозом на пятницу

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в пятницу, 3 сентября, солнечную и по-осеннему теплую погоду. В этот день осадков не предвидится.
Об этом она написала в Facebook.
Ближайшей ночью предполагается +5 +10 градусов, в течение дня завтра +14 +19 градусов, на юге до +20 +22 градусов.
Ветер Диденко прогнозирует с северо-запада, на Севере, Востоке, в Центре и на Юге Украины он еще удержится порывистым, до сильного.
В Киеве 3 сентября будет солнечно, ветрено и прохладно. Ночью 5 + 8 градусов, днем +15 + 18 градусов.
Прогноз погоды на осень: когда ждать холодов
Когда ждать дождей?
Народный синоптик Леонид Горбань рассказал "Сегодня", что в начале сентября нас ждет еще 10 дней лета, но позже начнутся дожди и похолодает.
Приятными будут первые четыре-пять дней месяца: погода – как в середине августа, солнечно, местами небольшие дожди, температура днем до 25 градусов тепла. Вторая пятиденка окажется дождевой, но теплой, также до +25 в отдельные дни – самая грибная погода.
После 10 числа дожди прекратятся, антициклон принесет ясную, но холодную погоду – днем не выше +18, ночью – около пяти градусов тепла.
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