Сухо и солнечно: синоптик рассказала о предновогодней погоде

Благодаря антициклону, в воскресенье, 27 декабря, в Украине ожидается преимущественно сухая погода с солнечными прояснениями.
Об этом сообщила синоптик Наталия Диденко в Facebook.
Температура воздуха в течение дня в большинстве областей будет колебаться около нуля.
В Киеве в воскресенье также будет сухо и местами солнечно, в воздухе свежо, ночью подморозит, днем – около нуля.
В некоторых регионах Украины ожидается дождь, но "с голубым небом и наконец не серыми, а белыми облаками".
Только ночью на юго-востоке еще будет мокрый снег, дождь и налипание мокрого снега.
В то же время ночью в большинстве областей Украины, кроме Юга, еще ожидается небольшой мороз, на востоке и северо-востоке местами до -5-7 градусов.
Уже со вторника и в дальнейшем, включая новогоднюю ночь и днем, придет потепление.
Ранее мы сообщали, что в Украине на Рождество Христово, 7 января, будет снежно и ожидается минусовая температура, поэтому у украинцев появится возможность насладиться праздничной атмосферой.
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