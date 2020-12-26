На Новый год тоже скорее всего будет тепло

Благодаря антициклону, в воскресенье, 27 декабря, в Украине ожидается преимущественно сухая погода с солнечными прояснениями.

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Об этом сообщила синоптик Наталия Диденко в Facebook.

Температура воздуха в течение дня в большинстве областей будет колебаться около нуля.

В Киеве в воскресенье также будет сухо и местами солнечно, в воздухе свежо, ночью подморозит, днем – ​​около нуля.

В некоторых регионах Украины ожидается дождь, но "с голубым небом и наконец не серыми, а белыми облаками".

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Только ночью на юго-востоке еще будет мокрый снег, дождь и налипание мокрого снега.

В тренде Сухо и солнечно: синоптик рассказала о предновогодней погоде

В то же время ночью в большинстве областей Украины, кроме Юга, еще ожидается небольшой мороз, на востоке и северо-востоке местами до -5-7 градусов.

Уже со вторника и в дальнейшем, включая новогоднюю ночь и днем, придет потепление.

Ранее мы сообщали, что в Украине на Рождество Христово, 7 января, будет снежно и ожидается минусовая температура, поэтому у украинцев появится возможность насладиться праздничной атмосферой.

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