Суп "Сорняк" и хлебцы из соломы: в Украине создали онлайн-ресторан с едой времен Голодомора

Студенты Украинской академии лидерства создали онлайн-ресторан памяти "Непораховані з 1932". На сайте проекта они показали блюда, которыми украинцы питались во время Голодомора 1932-33 годов.

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Так, в ресторане памяти можно увидеть такие блюда: затеруху из перетертой коры деревьев, хлебцы из лебеды или соломы, суп "Сорняк" и тому подобное.

На сайте также указывают цену каждого блюда – спасенные человеческие жизни. Некоторые рецепты созданы по воспоминаниям дедушек и бабушек студентов.

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"Бабушка рассказывала, как кору дуба или березы перемалывали в ступке с корнем лебеды или камышей, стеблем одуванчика или ромашки – и так пекли лепешки. Я отдирала эту кору холодными руками и думала: как это делала моя бабушка, которая не ела несколько недель? Она всю жизнь учила меня не выбрасывать хлеб и не играть с едой", – рассказала студента УАЛ Илона Котовщик.

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Проект "Непораховані з 1932" основали в 2017 году в формате уличного ресторана совместно с коммуникационным агентством. Его назвали в честь миллионов украинцев, погибших во время Голодомора. Ведь окончательное число погибших до сих пор неизвестно.

Напомним, в Королевстве Норвегия инициируют петицию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

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