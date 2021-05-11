Супруга Лещенко на скандал с секс-вечеринкой ответила фото с голой попой

Топольская передала привет всем "ботофермам и хейтерам" и попросила писать ей еще, чтобы поднять публикации в топ

Супруга члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко диджей Анастасия Топольская, которая угодила в скандал, выступив на секс-позитивной вечеринке в Москве, передала "привет всем хейтерам".

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На своей странице в Instagram-stories она показала, что ей все равно на мнение других людей.

Топольская обратилась к людям с просьбой писать еще больше комментариев, чтобы ее публикации поднимались в топ.

"Передаю привет всем ботофермам и хейтерам. Пишите еще, поднимайте мои публикации в топ", – подписала она фото, на котором маленькая девочка справляет нужду.

Теперь политики и активисты призывают ввести персональные санкции против Топольской, а Лещенко – уволить из набсовета "Укрзализныци".

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Напомним, что в 2016 году Анастасия Топольская уже ездила в Москву давать концерт. Тогда она удивилась резкой критике со стороны украинцев.