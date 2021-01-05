Супрун покинула Украину: мы проверили слухи

В Сети сообщили, что экс-глава Минздрава улетела в США

В Сети активно пишут о том, что экс-глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун покинула территорию Украины.

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Сайт "Сегодня" обратился к официальным источникам и узнал, так ли это на самом деле.

Что происходит?

Некоторые украинские СМИ написали, что бывшая и.о. министра закрыла три свои общественные организации и вместе с семьей улетела в Соединенные Штаты.

И что, правда?

Мы обратились к Станиславу Грещишину, директору общественной организации ARC.UA, одним из основателей которой является экс-глава Минздрава.

По его словам, информация о выезде Супрун за пределы Украины не соответствует действительности.

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Как сообщалось ранее, бывший и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун приняла решение больше не вести страницу в Facebook и на прощание дала украинцам последний совет.

Она призывала украинцев взять на себя ответственность за все, что происходит в жизни, и не ждать, что это сделает кто-то другой.

Также мы писали, что Супрун и ее мужа таксист попросил выйти из авто на полпути к пункту назначения из-за просьбы приоткрыть окно, чтобы защитить себя от коронавируса.

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