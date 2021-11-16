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Оккупанты снова нарушают "тишину" на Донбассе: где стреляли

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
16 ноября, 07:54
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Оккупанты шесть раз нарушали объявленное ранее перемирие, применяя гранатометы разных систем
Боевики на Донбассе 15 ноября шесть раз нарушили режим прекращения огня.
Боевики на Донбассе 15 ноября шесть раз нарушили режим прекращения огня. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 15 ноября, боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Где стреляли

  • Недалеко от Золотого-4 боевики обстреляли наши позиции из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.
  • В районе Светлодарска враг открывал огонь из гранатометов разных систем.
  • Рядом с Новозвановкой российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
  • Вблизи Талаковки вражеские войска совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • В направлении Попасной противник дважды открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потери ВСУ

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Ситуация 16 ноября

По состоянию на 7 часов утра нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

Раньше мы писали:

  • На Донбассе обострение. Боевики обстреляли дома мирных жителей и ранили водителя-санитара.
  • В зоне проведения ООС от пулевого ранения погибла младший сержант 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Татьяна Алхимова. Защитнице Украины родом из Херсонской области было всего 24 года.

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