Свадьба под обстрелами: в Ровенской области поженились нацгвардейцы (видео)

Церемония прошла в забаррикадированном городском совете

Молодожены вместе служили / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ровенской области поженились двое нацгвардейцев. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины на своей странице в Facebook.

"В Ровенской области, без белого платья, друзей, родителей, но с нежным букетом невесты, женились двое нацгвардейцев. В забаррикадированном городском совете два украинских воина присягнули на верность друг другу. Присягнули, обнялись и пошли дальше защищать Украину", – говорится в сообщении.

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Жизнь продолжается

2 марта, в поселке Авангард Одесской области прошла свадебная церемония. Началась она в ЦПАУ, однако когда услышали сирену, ее пришлось продолжить в бомбоубежище.

В бомбоубежище Херсона родились два мальчика. Медики были готовы и всё прошло успешно – и для мам, и для новых херсонцев.

С начала войны России против Украины в Чернигове родилось две тройни. В последний раз в Черниговском роддоме тройня рождалась три года назад, а тут сразу две за несколько дней.

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Как работает роддом в войну

Рожают все женщины на первом родильном этаже, прямо в коридоре. Если обстрелы в Чернигове усилятся и будет угроза для женщин – беременные будут рожать в бомбоубежище.

28 февраля в бомбоубежище роддома находилось 30 женщин. Беременных и уже родивших. Часть из них уже была выписана, говорит главврач. Уверяет, что в медицинском заведении всего хватает для его бесперебойной работы. Кормят девушек гречневым супом, вареньем и чаем.