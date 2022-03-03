Свадьба под обстрелами: в Ровенской области поженились нацгвардейцы (видео)

В Ровенской области поженились двое нацгвардейцев. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины на своей странице в Facebook.
"В Ровенской области, без белого платья, друзей, родителей, но с нежным букетом невесты, женились двое нацгвардейцев. В забаррикадированном городском совете два украинских воина присягнули на верность друг другу. Присягнули, обнялись и пошли дальше защищать Украину", – говорится в сообщении.
Жизнь продолжается
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