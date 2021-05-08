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Свастика и кровавый серп с молотом – новый символ покоряет украинский Facebook (фото)

8 мая, 14:08

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Сегодня в Украине вспоминают тех, кто отдал свои жизни во Второй мировой войне – новый символ памяти харьковского художника уже успел покорить соцсети

Известный украинский иллюстратор и театральный художник Никита Титов разместил на своей странице в Facebook эффектную графическую работу ко дню 8 мая, объединяющую символы нацизма и коммунизма.

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На данный момент у работы Титова несколько сотен репостов. Среди тех, кто поделился много известных личностей.

Так, например, репост сделал Максим Нефедов, экс-глава Государственной таможенной службы, а ныне депутат Киевсовета.

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Также поделился публикацией художника активист Сергей Стерненко.

Не прошел мимо и бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

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Присоединился сценарист таких известных украинских фильмов как "Позивний Бандерас" и "Заборонений" – Сергей Дзюба.

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Фото Reuters/Gleb Garanich

Также сделал репост украинский общественный деятель и политический эксперт Андрей Смолий.

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А также военный корреспондент "Сегодня" Александр Махов.

И писательница, поэтесса Светлана Поваляева.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв Второй мировой войны в День памяти и примирения, который Украина и мир отмечают 8 мая.

Также напомним, мэр Киева Виталий Кличко вместе с ветеранами Второй мировой войны и военными Вооруженных сил Украины возложили цветы на могилу Неизвестного солдата в Парке Вечной славы.

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