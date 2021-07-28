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Светит ли школам удаленка? Ляшко назвал условие, при котором детей не будут распускать по домам

28 июля 2021 14:00

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук

Глава Минздрава во время заседания Кабмина рассказал о новых условиях работы учебных заведений при ужесточении карантина

Виктор Ляшко рассказал о лекарстве от COVID-19 / коллаж "Сегодня"

Виктор Ляшко рассказал о лекарстве от COVID-19 / коллаж "Сегодня"

При переходе регионов Украины из "зеленой" карантинной зоны в какую-либо другую меняются условия продолжения работы школ. Об этом заявил сегодня во время заседания Кабинета министров глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Как будут работать учебные заведения. В случае выхода региона из "зеленой" зоны (попадании в желтый, оранжевый или красный уровни эпидемиологической опасности), чтобы учебное учреждение продолжало работать, ему нужно иметь минимум 80% полностью иммунизированных сотрудников заведения", – заявил Ляшко.

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Министр также отметил, что вспышка нового вируса началась в России. Чтобы не допустить распространения "Дельты" и в нашей стране, Украина вынуждена ужесточать правила.

"Новые меры вступят в силу спустя семь дней после официальной публикации (документа, – Ред.), чтобы снизить возможность распространения вируса на территории Украины, если кто-то инфицируется за границами наше страны", – сказал Ляшко.

Напомним, что в Украине уже зафиксирована первая смерть от нового штамма коронавируса "Дельта". Во вторник в Киеве умер один из госпитализированных с "дельта"-штаммом COVID-19 пациентов Александровской больницы. Четверо из шести заразившихся новым опасным вариантом коронавируса ранее вернулись из России.

Во Львовской области обнаружили три случая заболевания коронавирусом, вызванном штаммом "Дельта".

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Мы также писали, что "дельта"-штамм вытесняет обычный коронавирус – в США и Германии мутировавший штамм является доминирующим.

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта

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