"Светлые времена не приходят сами по себе, их приближают люди", – Виктор Лещинский

Как отразилось на экспертной отрасли падение в строительстве во время карантина на 30%? Как сложные условия стали катализатором находок и нововведений? Что принесет институт саморегуляции? Об этом рассказывает Виктор Лещинский, президент Национального экспертно-строительного альянса Украины, директор группы компаний Win experts.

- Виктор Петрович, 2020-й для многих компаний разделился на две, а то и три части: с оптимистичным началом, форс-мажорными вторым и третьим кварталом и оптимизацией, а то и вовсе завершением деятельности в последние месяцы года. Как пережили год экспертные организации альянса?

- В первом квартале 2020-го НЕСАУ продолжило свою практику – мы проводили семинары в регионах Украины, чтобы местные архитекторы, строители, проектировщики знакомились с новыми требованими и тенденциями рынка. Эта практикуется нами уже третий год и дает результаты – проектная документация становится качественнее.

Но уже в средине марта начался карантин и его ограничения стали толчком к действиям, ведущие строительные эксперты начали думать, как использовать современные инструменты для экспертизы, как сделать работу более прозрачной, безопасной и динамичной. А уже в мае наша команда вышла с новыми предложениями на рынке.

- Новые обстоятельства вынудили искать новые формы?

- Скорее так – новые обстоятельства ускорили внедрение идей, которые бродили в экспертном сообществе. Уже в мае НЕСАУ, а это 30 ведущих экспертных организаций в одном альянсе, предложили рынку введение Системы защиты экспертных заключений с помощью уникальных DataMatrix кодов по технологии Blockchain. А через несколько месяцев экспертиза получила еще одно революционное изменение – экспертный отчет в цифровом формате.

- Цифровизация страны коснулась и вашей специализации?

- Экспертиза – это интеллектуальный контроль в строительной отрасли. И цифровая подпись, печать – все это делает невозможным подделку экспертного заключения, а значит снижает коррупционные риски.

Виктор Лещинский акцентирует внимание на значении нововведения, руководитель альянса напоминает о том, что в условиях карантина (а его продолжительность пока никто не может прогнозировать) возить по регионам увесистые папки с бумажными документами – это и неудобно, и небезопасно. Теперь есть вариант работы онлайн, который облегчает задачи множеству людей.

- Если проанализировать информационное пространство за истекший год – то сразу несколько инициатив НЕСАУ буквально бросаются в глаза. Одна из них – создание Высшего совета экспертных организаций. В чем главная "фишка" этого совета?

- Сегодня рынок строительной экспертизы переживает метаморфозы, продиктованные временем. Очень важные требования – установление и соблюдение единых для всех правил для экспертных организаций, когда "серые" эксперты не смогут ставить подпись на проектах, получивших в других компаниях требования по доработке документов. Быть бескомпромисным в вопросах качества – значит отстаивать безопасное строительство. А это невозможно без честного и прозрачного рынка. Кстати, в июне группа компаний Win experts провела онлайн марафон, где было 800 участников. При обсуждении стало понятно – в наведении порядка на рынке экспертизы заинтересованы все, кто хочет развития. А Высший совет экспертов, куда входит семь народных депутатов, сейчас работает над законодательными инициативами для внедрения БИМ и наша задача – взять долю непосредственно на рынке экспертизы. Тут мы тесно сотрудничаем с профильным комитетом парламента.

- А что стоит за идеей развития самоуправления в среде экспертных строительных организаций?

- Национальный строительный альянс Украины – это горизонтально интегрированные более, чем 30 организаций. Сейчас все они активно участвуют в создании Консультационного центра для проектировщиков и нарабатывают механизмы рыночного надзора в рамках становления института саморегулируемых организаций в Украине. Для строительства саморегуляция – это огромный шаг вперед. Не зря этот принцип давно работает в ЕС и США. Соблюдение правил, умение гибко реагировать на требования времени – все это должно очень быстро распространиться на рынке экспертных услуг в строительстве и в Украине. Весной 2020-го НЕСАУ провел круглый стол, где, образно говоря, представители ведущих экспертных объединений страны сверили часы – обсудили свои ожидания от саморегуляции и то, как она изменит рынок. Саморегуляция в экспертизе на базе профессиональных союзов и предприятий даст контроль в качестве предоставления услуг и соблюдение принципов конкуренции, аккредитации новичков. Саморегуляция очистит от коррупции и непрофессионализма не только сферу строительной экспертизы, но и отрасль в целом, а от этого выиграют все.

- Выходит, что и в карантинном 2020-м году деятельность в строительстве, в частности, в строительной экспертизе, не просто не остановилась, а сделала несколько революционных шагов?

- Эволюционных шагов, я бы сказал! Ведь и цифровое экспертное заключение, и подготовка к БИМ технологиям, и поиски вариантов развития саморегуляции – все это наши планы, которые мы не положили в долгий ящик из-за пандемии. Мы их упорно воплощаем и не допускаем остановок или отката назад. А на рынке есть такая особенность – все смотрят, как двигаются коллеги. Поэтому быть впереди других, даже на несколько шагов – значит, задавать тренд и развивать такую важную отрасль, как строительная экспертиза. И тут все компании, входящие в НЕСАУ, Win experts – исповедуют один принцип – движение вперед, какими бы ни были обстоятельства извне.

- Что пожелаете украинцам в новом, 2021-м году?

- Единство мира – вот, что продемонстрировала пандемия в 2020-м.

Выжить в одиночку, развиваться в изоляции, без интеграции и обмена идеями и технологиями невозможно. Это касается и вакцины от Covid-19, и способов лечения – в медицине, это касается и такой интеллектуальной отрасли, как строительная экспертиза. Обмен идеями, новыми знаниями, следование прогрессу – вот наша путеводная звезда. Стремление поднимать планку требований к себе и своему бизнесу еще никого не подводило! Этого я и желаю всем – быть здоровым, не останавливаться в развитии и понимать, что светлые времена не приходят сами по себе – их приближают люди.

Беседу вела Алина Ворушило

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама