Свежий воздух в квартире – все, что важно знать о вентиляции

Если вы заметили, что в доме появляется плесень либо качество воздуха в комнате не устраивает – время подумать о вентиляции

Основная цель вентиляции – обеспечить надлежащий воздухообмен в помещении для поддержания необходимых параметров внутреннего воздуха. Обычно вопрос выбора вентиляции решается еще на этапе строительства дома согласно действующим стандартам. Две вытяжки – в санузле и на кухне – обеспечивают отток воздуха, а щели в окнах и дверях – поступление свежего воздуха. Увы, это не всегда дает желаемый эффект.

Где и зачем необходимо применять вентиляцию

Как только в комнате становится трудно дышать, запотевают окна или появляется плесень на стенах, возникает вопрос о вентиляции. Это проблема и старых домов, и новостроек. Перепланировки, герметизация и утепление, замена окон в квартирах приносят духоту в помещения. А новостройки с их чрезмерной заботой об энергоэффективности и вовсе превращаются в термос – свежему воздуху в помещение поступать попросту неоткуда – ни щелей, ни технических отверстий.

Плесень на стенах – это повод проверить вентиляцию в помещении.

Вот почему вопрос вентиляции возникает и у владельцев престижных сталинок, и у покупателей современных апартаментов в жилых комплексах. Итог один – самочувствие ухудшается, а дорогая отделка постепенно приходит в негодность.

Какие типы вентиляции применяются в квартире

Рассмотрим общие сведение о том, что такое система вентиляции. Существует два основных типа – естественная и механическая. Несмотря на общие задачи, работают они по-разному.

Естественная вентиляция присутствует в многоэтажках изначально. Это привычные всем вытяжки в ванной и кухне для вывода отработанного воздуха. А за достаточное поступление в квартиру свежего воздуха отвечают щели и негерметичности в окнах и входной двери, которые вместе с кислородом пропускают шум, пыль и аллергены, а зимой – еще и холод.

Естественную вентиляцию в комнате обеспечивают щели и негерметичности в окнах и дверях.

Механическая вентиляция – это система принудительного нагнетания свежего воздуха. Она бывает централизованная и децентрализованная. Централизованную обустраивают только на этапе строительства или ремонта. Характеризуется наличием одной вентиляционной установки и системой воздуховодов для подачи воздуха во все необходимые помещения дома или квартиры.

Децентрализованная система вентиляции устанавливается отдельно в каждое помещение, она не требует прокладки системы воздуховодов и ее монтаж почти всегда возможен на любом этапе ремонта и после его окончания. Это позволяет создать индивидуальный микроклимат в каждом помещении.

Большинство современных вентиляционных установок, которые рассчитаны для жилых зданий, оборудованы рекуператорами. Это позволяет подогревать воздух без участия электрических нагревателей – за счет передачи тепла вытяжного воздуха приточному.

Преимущества и недостатки механической приточно-вытяжной вентиляции

Механическая вентиляция обеспечивает полноценное проветривание помещения путем притока свежего и удаления отработанного воздуха. Разные ее виды годятся для поддержания микроклимата в помещении, но имеют ограничения, преимущества и недостатки.

1. Централизованная вентиляция

Ее неоспоримое преимущество – полноценная сбалансированная вентиляция. С такой системой, рассчитанной для каждой квартиры или дома индивидуально, можно не бояться плесени, пыли и шума с улицы. Но у нее есть следующие недостатки:

Ее невозможно установить в жилом помещении с законченным ремонтом, т.е. смонтировать ее можно только во время ремонта или стройки.

Единая система для всей квартиры/дома – добиться индивидуального микроклимата в каждой комнате не получится.

2. Децентрализованная вентиляция

Децентрализованная – работает по тому же принципу – подает свежий воздух и удаляет отработанный. Компактность системы и простота монтажа определяют ее преимущества:

Монтаж возможен в любое время, независимо от ремонта и состояния помещения.

Каждая комната может иметь свои индивидуальные параметры проветривания.

Простое обслуживание.

Правда, и здесь есть "но" – для каждого помещения необходима отдельная вентиляционная установка (одна или несколько).

2.1. Бытовые рекуператоры

Бытовой рекуператор или проветриватель – относительно новое устройство, но уже достаточно популярное у жителей мегаполисов, заботящихся о своем здоровье. Это компактная система приточно-вытяжной вентиляции для поддержания комфортного микроклимата в жилом или офисном помещении.

Децентрализованная система вентиляции позволяет создать индивидуальный микроклимат в каждом помещении

Рекуператор состоит из нескольких функциональных блоков и элементов: реверсивный двигатель с крыльчаткой, который способен работать в одностороннем (приток или вытяжка) и двустороннем (попеременно приток и вытяжка) режимах, регенератор энергии, воздушные фильтры и внутренняя панель с блоком управления.

Его схема работы проста – отработанный воздух вытягивается из помещения, отдавая свое тепло рекуператору. Свежий воздух извне, проходя через фильтр и подогретый теплом вытяжного воздуха рекуператор, поступает в помещение уже очищенным и теплым. Это обеспечивает вентиляцию и помогает частично сократить расходы на отопление в холодное время года.

Специалисты и клиенты отмечают два существенных достоинства рекуператоров:

высокий коэффициент рекуперации;

в большинстве случаев – компактные размеры;

практически бесшумная работа.

Приточные установки

Приточные установки также относятся к устройствам децентрализованной вентиляции, как и проветриватели. Но отличия у этих приспособлений есть:

работают только на приток воздуха, поэтому не используют рекуперацию тепла;

установки более энергоемкие – подогрев воздуха происходит за счет электрических нагревателей;

широкий выбор фильтров (как в базовом исполнении, так и в качестве опций) обеспечивает высокую степень очистки воздуха;

они габаритнее рекуператоров из-за объемного внутреннего блока.

Сравнение популярных производителей бытовых рекуператоров

Многие производители проветривателей хорошо известны в Европе, в том числе и в Украине. Среди них Маico, Blauberg, Marley и др. Каждая компания предлагает потребителям ограниченный набор климатических устройств. Среди них выделяется компания Blauberg – рекуператоры этой торговой марки отличаются высоким качеством, широким функционалом и набором полезных опций, доступной ценой.

Какой рекуператор воздуха выбрать

Выбор системы вентиляции зависит не столько от бюджета и желания владельца квартиры, сколько от технических возможностей ее монтажа. Сложные строительные работы доступны не всегда, а вот установка децентрализованной вентиляции возможна в любых обстоятельствах. К тому же, это намного дешевле, чем другие варианты организации вентиляции.

Качественный воздух в помещении – это залог хорошего самочувствия и крепкого здоровья.

Поэтому, если вы заметили, что в доме появляется плесень либо качество воздуха в комнате не устраивает (есть желание все чаще проветривать помещение) – время подумать о вентиляции. И лучшим решением в этом случае будет приобретение и монтаж проветривателя.

Заключение

Качественный воздух в помещении – это залог хорошего самочувствия и крепкого здоровья, а также сохранности ремонта и предметов интерьера. Минимум аллергенов, пыли, грязи, отсутствие плесени – все это обеспечивают современные системы вентиляции, которыми можно и нужно пользоваться.