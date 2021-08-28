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Встреча Зеленского и Байдена. На Майдане Независимости собрались митингующие – онлайн-трансляция

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
28 августа, 12:40
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По состоянию на 12:00, на Майдане более 300 активистов
Судя по кадрам на митинге уже несколько сотен человек / Фото: коллаж "Сегодня"
Судя по кадрам на митинге уже несколько сотен человек / Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве проходит акция "Требования нации к президенту Зеленскому перед визитом в США", которую организовывает ВО "Свобода".

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Об этом сообщает "Сегодня".

На Майдан Независимости приходят активисты. Судя по кадрам там уже несколько сотен людей – с каждой минутой к ним добавляются новые участники. По данным кореспондента "Сегодня", по состоянию на 12:00, на Майдане уже около 300 человек.

Туда приехали представители "Свободы" с Донецкой области – они перед началом митинга сфотографировались возле стеллы Независимости.

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Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"
Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Участники митинга скандируют "Свобода придет – порядок наведет". Идут они под ОПУ.

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"
Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"
Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Зеленский в США

  • Визит Владимира Зеленского в США начнется 30 августа – соответствующее приглашение украинский лидер получил из Белого дома.
  • До этого президенты Зеленский и Байден еще не встречались лично, а лишь говорили по телефону.
  • Зеленский успел встретиться в Америке только с Дональдом Трампом в 2019 году.
  • Байдена даже приглашали в Киев 23 августа на "Крымскую платформу", но он не приехал.
  • Особенно нужной встреча Зеленского и Байдена стала после недавней сделки США и Германии по "Северному потоку – 2", от которой не в восторге в Киеве. Зеленский еще попытается переубедить Байдена в опасности российского газопровода.
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Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский отреагировал на приглашение посетить Вашингтон. Президент Украины перечислил основные темы, которые рассчитывает обсудить с американским коллегой.

Глава МИД Дмитрий Кулеба также называл три блока вопросов, который планируется обсудить во время визита главы государства в Америку.

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