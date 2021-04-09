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Священникам сделают прививки на втором этапе COVID-вакцинации

9 апреля, 15:22

Виктория Барановская Виктория Барановская

Их приравняли к соцработникам

В Украине на втором этапе вакцинации населения от коронавируса сделают прививки священнослужителям. Их прировняли к социальным работникам, поскольку они часто контактируют с людьми.

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Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

"Теперь духовники могут получить прививку от COVID-19 на втором этапе вакцинации, в соответствии с дорожной картой", - говорится в сообщении.

Чтобы записаться на прививку им нужно обратиться к своему руководству и сообщить о желании, а те уже передадут списки координаторам в регионе.

"После согласования с координаторами руководители сообщат желающим о времени и месте прививки", – говорится в сообщении.

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Отметим, что второй этап вакцинации начался в Украине 22 марта. Прививки сделают врачам всех учреждений здравоохранения, социальным работникам и людям старше 80 лет.

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Напомним, в Украине зафиксировали 800 "побочек" от вакцины.

Кроме того, национальный план вакцинации предусматривает, что в Украине будут делать по шесть миллионов прививок в месяц, чтобы до конца года иммунизировать 70% населения страны.

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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