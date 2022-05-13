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Святослав Паламарь рассказал о потерях РФ при штурме Мариуполя

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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13 мая, 22:42
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Заместитель командира полка "Азов" заявил, что украинские воины будут продолжать сопротивление
Святослав Паламарь заявил, что оборона "Азовстали", которую пытаются штурмовать российские войска, продолжается
Святослав Паламарь заявил, что оборона "Азовстали", которую пытаются штурмовать российские войска, продолжается / Фото: Коллаж: Сегодня

Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь ("Калина") заявил, что защитники Мариуполя с начала войны уничтожили около 6 тысяч российских захватчиков. Также гарнизоном были уничтожены около 78 танков и более 100 единиц бронетехники. С первых дней войны враг атакует украинских защитников элитными подразделениями с моря, воздуха и суши.

Об этом Святослав Паламарь заявил во время специальной военной панели Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

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"Нашим гарнизоном удалось уничтожить около 6 тысяч единиц вражеской силы, в том числе одного генерала. Это около 78 танков. Это больше 100 единиц бронетехники. Это по подтвержденным. Есть еще, конечно, многие неподтвержденные данные, на которые мы не будем опираться", – сказал он.

Святослав Паламарь подчеркнул, что на штурм Мариуполя враг бросил свои элитные подразделения.

"Это 150 дивизия, это 68 танковый полк. Это 83 бригада ВДВ. Это 346 бригада ГРУ, спецназ. Это 22 бригада спецназ ГРУ. Это 9-й полк морской пехоты "ДНР". Это 810-я бригада черноморского флота. Это 155-я Тихоокеанская бригада. И это стратегическая авиация и тактическая авиация. Это наемники "Вагнера" и другие боевики с других территорий Российской Федерации и Кавказа", – сказал он.

Заместитель командира полка "Азов" отметил, что враг превосходил украинских защитников в количестве вооружения и численности пехоты.

"Эта группировка насчитывала около 14 тысяч военнослужащих. Это чрезвычайно огромное количество техники, это самолеты, это корабли, это корабельная артиллерия, это самолеты как тактической, так и стратегической авиации. И множество артиллерии, средств РСЗО. А также огромное количество ракет было выпущено на нас за весь этот период", – подчеркнул он.

В то же время Святослав Паламарь подчеркнул, что оборона "Азовстали", которую пытаются штурмовать российские войска, продолжается.

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"Мы будем сопротивляться дальше, пока у нас будет возможность", – сказал он.

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