Связаны с российской "троллефермой": в Украине разоблачили администраторов опасных ресурсов

В Днепровской области правоохранители разоблачили региональное отделение всеукраинской сети "троллей". Сайты распространяли материалы, которые могли повлиять на избирательный процесс и призывали к нарушению территориальной целостности Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что антиукраинские материалы распространяли в соцсетях и на сайтах жители Днепра, Кривого Рога и Павлограда. СБУ следила за злоумышленниками на протяжении месяца.

Правоохранители установили, что нарушители переписывались с жителями России и ОРДЛО, которые управляли ими. В частности, им давали публиковать фейковые материалы о выборах и кандидатах в Украине. Они также хотели усилить социальную напряженность в регионе и спровоцировать массовые нарушения общественного порядка.

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Личность одного из координаторов уже установлена: им оказался уроженец Днепропетровской области, который присоединился к сепаратистам "ДНР" в мае 2014 года.

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Следователи начали уголовное производство по статье 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Злоумышленникам грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, как Россия с помощью пропагандистской машины по распространению фейков влияет на мир. Эксперты отмечают, что Россия еще 15 лет назад готовила почву для наращивания своего влияния в мире.

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Также журналисты "Сегодня" рассказали о четырех самых популярных фейковых кампаниях, которые Россия разворачивала против Украины за период 2016-2019 годов.

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