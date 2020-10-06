Українська
$ 28,4
33,4
  1. Последние новости Украины

Связаны с российской "троллефермой": в Украине разоблачили администраторов опасных ресурсов

6 октября, 13:39

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Злоумышленникам давали задания "командиры" из РФ и ОРДЛО

В Днепровской области правоохранители разоблачили региональное отделение всеукраинской сети "троллей". Сайты распространяли материалы, которые могли повлиять на избирательный процесс и призывали к нарушению территориальной целостности Украины.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что антиукраинские материалы распространяли в соцсетях и на сайтах жители Днепра, Кривого Рога и Павлограда. СБУ следила за злоумышленниками на протяжении месяца.

Правоохранители установили, что нарушители переписывались с жителями России и ОРДЛО, которые управляли ими. В частности, им давали публиковать фейковые материалы о выборах и кандидатах в Украине. Они также хотели усилить социальную напряженность в регионе и спровоцировать массовые нарушения общественного порядка.

Реклама

Личность одного из координаторов уже установлена: им оказался уроженец Днепропетровской области, который присоединился к сепаратистам "ДНР" в мае 2014 года.

В тренде
У силовиков вспышка коронавируса: в МВД зафиксировали рекорд

Следователи начали уголовное производство по статье 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Злоумышленникам грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, как Россия с помощью пропагандистской машины по распространению фейков влияет на мир. Эксперты отмечают, что Россия еще 15 лет назад готовила почву для наращивания своего влияния в мире.

Реклама

Также журналисты "Сегодня" рассказали о четырех самых популярных фейковых кампаниях, которые Россия разворачивала против Украины за период 2016-2019 годов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия пропаганда фабрика троллей тролли
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: военные опубликовали схему посадки самолетов (видео)
Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: военные опубликовали схему посадки самолетов (видео)Украина
В Украине вступили в силу новые карантинные ограничения
В Украине вступили в силу новые карантинные ограниченияУкраина
Никто не заступился: в Киеве водитель вытолкал девушку из маршрутки на глазах пассажиров (видео)
Никто не заступился: в Киеве водитель вытолкал девушку из маршрутки на глазах пассажиров (видео)Другие новости
В Раде придумали новые налоговые льготы для
В Раде придумали новые налоговые льготы для "евроблях"Авто
Прощание с погибшими курсантами: люди не могли сдержать слез (фото, видео)
Прощание с погибшими курсантами: люди не могли сдержать слез (фото, видео)Харьков
Украли более трех миллионов гривен: на границе задержали преступную группу (фото и видео)
Украли более трех миллионов гривен: на границе задержали преступную группу (фото и видео)Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять