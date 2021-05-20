Связывали и пытали утюгом. Копы задержали банду опасных преступников (фото)

Жители Львовской, Ровенской и Ивано-Франковской областей организовали устойчивую вооруженную огнестрельным и холодным оружием преступную группировку – как их разоблачили

На трассе Киев-Житомир правоохранители задержали трех активных участников преступной группировки. Фото: ГУНП

Полицейские задержали участников преступной группировки, которые совершали вооруженные разбойные нападения и пытки людей в четырех областях Украины.

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С огнестрельным и холодным оружием злоумышленники осуществляли жестокие нападения как на дома жителей, так и на офисные помещения. Требуя деньги и ценности, связывали и пытали потерпевших, сообщает пресс-служба ГУНП.

"Эта группа совершила ряд жестоких преступлений на территории государства, работала достаточно жестко и агрессивно. Во время преступлений вели себя достаточно вызывающе, устраивали погромы, пытали людей, в том числе раскаленным утюгом, перед этим привязывая скотчем к стулу", – сказал председатель Национальной полиции Игорь Клименко.

Полицейские установили, что жители Львовской, Ровенской и Ивано-Франковской областей организовали устойчивую вооруженную огнестрельным и холодным оружием преступную группировку для систематического совершения разбойных нападений.

Группа с четким распределением ролей каждого участника действовала на протяжении длительного времени.

Реклама Злоумышленники похищали деньги и драгоценности. Фото: ГУНП

По словам Клименко, ранее судимые за совершение аналогичных преступлений на территории Украины злоумышленники имели специальную физическую подготовку, тщательно готовились и планировали каждое преступление.

Члены группировки изучали образ жизни потенциальных жертв, их материальное положение, поведение, связи, пребывание вне дома. Все нападения совершали обычно в вечернее или ночное время.

Злоумышленники избавлялись от всех вещественных доказательств их преступлений. Фото: ГУНП

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Более десяти автомобилей, которые использовались во время совершения этих преступлений, после разбоя сжигались. Как и все вещественные доказательства, которые затем могли каким-то образом вывести на эту группировку.

В мае 2021 года злоумышленники совершили разбойное нападение на частную квартиру в Харькове. Участники группы пытали потерпевшую утюгом и завладели денежными средствами в сумме 60 000 евро, 50 000 долларов, изделиями из золота.

В мае злоумышленники совершили разбойное нападение на частную квартиру в Харькове. Фото: ГУНП

Сейчас задокументирована причастность группы к совершению нескольких разбойных нападений на территории Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Харьковской областей. Предварительно злоумышленники завладели денежными средствами более чем 200 000 долларов и золотыми изделиями. Точная сумма ущерба устанавливается.

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Злоумышленники действовали в четырех областях Украины. Фото: ГУНП

20 мая на трассе Киев-Житомир правоохранители задержали трех активных участников преступной группировки.

Ранее мы сообщали, что под Киевом задержали подозреваемых в серии разбойных нападений.

Также напомним, в Одессе задержали участников банды, которые похищали людей ради выкупа.