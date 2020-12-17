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Сын Кернеса о смерти отца: "Ты ушел из жизни победителем"

17 декабря, 09:57

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

У мэра Харькова по жизни был девиз – жить сильным, вспоминает Гайсинский

Сын мэра Харькова Геннадия Кернеса Родион Гайсинский заявил, что со смертью его отца уйдет целая эпоха и он был примером для подражания.

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Об этом он написал в Instagram.

По его словам, у его отца по жизни был девиз – "жить сильным".

"Это был твой девиз по жизни. Ты был самым сильным и всегда боролся до конца. Ты ушел из жизни победителем", – написал Гайсинский.

"В детстве я спросил, могу ли я называть тебя папой? Ты ответил, что если это произойдет, то ты будешь самым счастливым человеком на земле. Тогда я еще не понимал, что этим ты сделал меня самым счастливым сыном", – написал он.

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Гайсинский отметил, что отец для него был едва ли не лучшим другом, "кентом", как говорил сам Кернес.

"Ты навсегда останешься в моей памяти как самый добрый, сильный и мудрый. Ты знал выход из любой ситуации и никогда не опускал руки. Человек с феноменальной памятью, взглядом, который замечает каждую мелочь. Образец для подражания, легенда. С тобой уйдет целая эпоха. Я люблю тебя, пап", – добавил он.

Накануне мы писали, что Кернес находился в тяжелом состоянии, у него были проблемы с почками. Пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко рассказывал корреспонденту "Сегодня", что у мэра действительно серьезные проблемы со здоровьем. В то же время другой сын Геннадия Кернеса Кирилл прокомментировал информацию СМИ о том, что у мэра Харькова отказала вторая почка. Он заявил, что ничего не знает об ухудшении здоровья его отца.

Все подробности в спецтеме Смерть Кернеса

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сын геннадий кернес

Источник: Сегодня

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